Carlos Alcaraz continua il suo percorso nell’Atp Madrid 2023, quarto Masters 1000 di questa stagione tennistica. Lo spagnolo (testa di serie n°1), dopo aver usufruito di un bye all’esordio e sconfitto il finlandese Emil Ruusuvuori, il bulgaro Grigor Dimitrov, il tedesco Alexander Zverev e il russo Karen Khachanov, se la vedrà contro Borna Coric nella prima semifinale del torneo iberico. Il croato, n°17 del seeding, ha avuto la meglio sul qualificato francese Hugo Gaston, il polacco Hubert Hurkacz, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e il lucky loser tedesco Daniel Altmaier (in seguito al bye ricevuto al primo turno). Il confronto Alcaraz-Coric è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Alcaraz-Coric, Atp Madrid 2023: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming; quest’ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi venerdì 5 maggio, come secondo match sul Manolo Santana Stadium, non prima delle ore 16.00 (al termine della prima semifinale di doppio femminile).

Alcaraz-Coric: i precedenti

Confronto inedito

Il tennista di Murcia, in questa stagione, ha vinto l’Atp di Buenos Aires (battendo in finale il britannico Cameron Norrie) dopo aver saltato l’Australian Open; subito dopo è arrivato in finale a Rio De Janeiro, ma questa volta Norrie si prende la rivincita. Nel Masters 1000 di Indian Wells arriva il secondo titolo del 2023, avendo la meglio sul russo Daniil Medvedev nell’atto conclusivo. In quello di Miami, al contrario, si ferma in semifinale, mentre il terzo successo stagionale lo centra a Barcellona (battendo il greco Stefanos Tsitsipas in finale).

Il nativo di Zagabria, invece, ha perso al primo turno nel Major australiano dopo la partecipazione alla United Cup. Poi arrivano due quarti di finale, a Montpellier e Dubai, prima della doppia sconfitta al secondo turno nei 1000 di Indian Wells e Miami. Un primo e un secondo turno anche nei primi due tornei disputati sul rosso, Montecarlo e Banja Luka.