Fabio Fognini inizia il suo cammino al Roland Garros 2023, secondo torneo del Grande Slam in questa stagione tennistica e unico a svolgersi sulla terra battuta. L’azzurro (n°130 Atp), dopo aver perso al terzo turno nel Masters 1000 di Roma, se la vedrà con Félix Auger Aliassime nel primo turno del Major francese. Il canadese, testa di serie n°10, è reduce dal ritiro durante il quarto di finale dell’Atp 250 di Lione. Il confronto Fognini-Auger Aliassime è al suo secondo atto, con il nordamericano che si è imposto nell’unico precedente.

Fognini-Auger Aliassime, Roland Garros 2023: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di live streaming, come Discovery+, eurosport.com, DAZN, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi lunedì 29 maggio, come secondo match sul Court Simonne Mathieu, a partire dalle ore 11.00 (al termine di Day-Mladenovic).

Fognini-Auger Aliassime: i precedenti

Rio de Janeiro 2019 – Terra battuta – Primo turno – AUGER ALIASSIME b. Fognini 6-2 6-3

Il tennista ligure, in questa stagione, ha collezionato sei sconfitte al primo turno su sette tornei giocati: Auckland, Australian Open, Buenos Aires, Santiago del Cile e nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami. A Rio de Janeiro e a Estoril riesce ad approdare al secondo turno, ma nel secondo caso si infortuna alla caviglia e salta i tornei successivi. Rientra nel 1000 di Roma e centra il terzo turno.

Il nativo di Montréal, invece, si è spinto sino in semifinale a Doha e ai quarti in quel di Rotterdam. Oltre a ciò ha perso al primo turno ad Adelaide e si è fermato al quarto nel Major australiano. Perde al secondo turno a Dubai, mentre nel 1000 di Indian Wells arriva sino ai quarti di finale e in quello Miami al terzo turno. Un infortunio al ginocchio lo tiene fermo un mese e, al rientro, è sconfitto all’esordio nei 1000 di Madrid e Roma. A Lione giunge ai quarti ma è costretto al ritiro per un problema ad una spalla.