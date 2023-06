Oggi pomeriggio alle ore 15 si disputerà il derby italiano tra Berrettini-Sonego, valevole per il primo turno del torneo Atp 250 di Stoccarda (erba), con il tennista romano che torna a distanza di due mesi, quando si infortunò alla vigilia della sfida contro il norvegese Rune (2° turno Masters 1000 Montecarlo); il torinese invece ha disputato un ottimo Roland Garros dove è arrivato per la prima volta agli ottavi di finale, cedendo al russo Khachanov in quattro set.

Un solo precedente tra i due protagonisti azzurri e curiosamente risalente sempre al torneo tedesco (2022), che vide il successo di Berrettini 3-6, 6-3, 6-4, poi bravo ad aggiudicarsi il titolo battendo in finale il britannico Murray. Chi avrà la meglio nella sfida odierna, al secondo turno (mercoledì 14) sfiderà il vincente del match che vedrà opposti domani pomeriggio, l’australiano O’Connell e il tedesco Altmaier (giustiziere di Sinner all’ultimo Roland Garros).

Dove vedere Berrettini-Sonego in tv e streaming

Il derby azzurro tra Berrettini-Sonego sarà visibile in diretta e in chiaro anche sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky sul canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire tutto il torneo in diretta streaming (gratuito), cliccando il sito www.supertennis.tv, oppure tramite la piattaforma Supertennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).

La sfida tedesca si potrà seguire anche sui canali Sky Sport Uno (ch. 201 e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch. 205): per gli abbonati di Sky tutti i match del torneo saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Berrettini e Musetti si allenano insieme a Stoccarda