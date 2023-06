La finale del Roland Garros 2023, secondo torneo del Grande Slam di questa stagione tennistica (che ha luogo sulla terra battuta di Parigi), sarà Djokovic-Ruud. Il serbo (testa di serie n°3), dopo aver sconfitto lo statunitense Aleksandar Kovacevic, l’ungherese Marton Fucsovics, gli spagnoli Alejandro Davidovich Fokina e Carlos Alcaraz, il peruviano Juan Pablo Varillas e il russo Karen Khachanov, se la vedrà contro Casper Ruud nell’atto conclusivo del Major francese. Il norvegese, n°4 del seeding, ha avuto la meglio sul qualificato svedese Elias Ymer, il qualificato italiano Giulio Zeppieri, il cinese Zhizhen Zhang, il cileno Nicolas Jarry, il danese Holger Rune e il tedesco Alexander Zverev.

Il confronto tra Novak Djokovic e Ruud è al suo quinto atto, con il primo che si è imposto in tutti e quattro i precedenti. Per il tennista di Belgrado si tratta della trentaquattresima finale a livello Slam (22 successi, come lo spagnolo Rafael Nadal, e 11 sconfitte); il nativo di Oslo, invece, è alla sua terza negli ultimi cinque Major disputati (ha perso le prime due).

Djokovic-Ruud, Roland Garros 2023: dove vedere e orario della finale

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di live streaming, come Discovery+, eurosport.com, DAZN, TIM Vision, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi domenica 11 giugno, come secondo match sul Court Philippe Chatrier, non prima delle ore 14.30 (al termine della finale di doppio femminile).

Djokovic-Ruud: i precedenti

Atp Finals Torino 2022 – Cemento indoor – Finale – DJOKOVIC b. Ruud 7-5 6-3

Roma 2022 – Terra battuta – Semifinale – DJOKOVIC b. Ruud 6-4 6-3

Atp Finals Torino 2021 – Cemento indoor – Round Robin – DJOKOVIC b. Ruud 7-6(4) 6-2

Roma 2020 – Terra battuta – Semifinale – DJOKOVIC b. Ruud 7-5 6-3

Novak Djokovic, in questa stagione, ha iniziato conquistando subito il titolo sia ad Adelaide che all’Australian Open (per la decima volta in carriera). Nel primo caso si è imposto in finale contro lo statunitense Sebastian Korda, nel secondo contro il greco Stefanos Tsitsipas. Arriva poi in semifinale a Dubai, prima di ripresentarsi sul rosso europeo: terzo turno nel Masters 1000 di Montecarlo e quarti di finale in quello di Roma e a Banja Luka.

Casper Ruud, invece, ha perso al secondo turno ad Auckland e nel Major australiano (dopo la partecipazione alla United Cup). Ad Acapulco raggiunge ancora il secondo turno, non andando poi oltre il terzo nei 1000 di Indian Wells e Miami. Il primo titolo del 2023 arriva ad Estoril, dove ha la meglio sul serbo Miomir Kecmanovic nell’atto conclusivo. Nel 1000 di Montecarlo e a Barcellona è sconfitto nuovamente al terzo turno, nel 1000 di Madrid al secondo; va meglio a Roma, dove giunge fino in semifinale.