Dove vedere Atp Halle 2023, streaming gratis e diretta TV Sky Sport o Supertennis?

Da oggi fino a domenica 25 giugno si disputerà il torneo Atp 500 di Halle (erba) che vedrà al via trentadue giocatori, con Medvedev e Tsitsipas prime due teste di serie. Per i colori azzurri presenti Sinner (numero 4 del seeding) e Sonego che esordiranno rispettivamente contro Gasquet e Kyrgios e se dovessero vincere ci sarebbe il derby azzurro al secondo turno.

Il montepremi del torneo è di 2.345.130 euro, di cui 477.795 andranno al vincitore, con annessi 500 punti valevoli per il ranking Atp; nella scorsa edizione a trionfare fu il polacco Hurkacz che in finale sconfisse Medvedev per 6-1, 6-4.

Dove vedere Atp Halle in tv e streaming

Il torneo Atp di Halle sarà visibile in diretta e in chiaro anche sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky sul canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire tutto il torneo in diretta streaming (gratuito), cliccando il sito www.supertennis.tv, oppure tramite la piattaforma Supertennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).

Programmazione Supertennis

lunedì 19 giugno – LIVE alle ore 12:00, 15:00 e 17:30 (primo turno)

martedì 20 giugno – LIVE alle ore 12:00, 15:00 e 17:30 (primo turno)

mercoledì 21 giugno – LIVE alle ore 12:00 e 17:30 (secondo turno)

giovedì 22 giugno – LIVE alle ore 12:00 e 17:30 (secondo turno)

venerdì 23 giugno – LIVE alle ore 12:00 e 17:30 (quarti di finale)

sabato 24 giugno – LIVE alle 14:00, DIFFERITA alle ore 17:15 (semifinali)

domenica 25 giugno – LIVE dalle ore 15:00 (finale)

Atp Halle, il tabellone completo

(1) Medvedev vs Q/LL

(WC) Otte vs Djere

M. Ymer vs Nakashima

Q/LL vs (8) Bautista Agut

(3) Rublev vs Wu

Q/LL vs (WC) Hanfmann

Griekspoor vs Carballes Baena

Q/LL vs (6) Hurkacz

(7) Coric vs Bublik

Q/LL vs Struff

Sonego vs Kyrgios

Gasquet vs (4) Sinner

(9) Zverev vs (WC) Thiem

Shapovalov vs Harris

Jarry vs Moutet

Barrere vs (2/WC) Tsitsipas