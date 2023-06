Dove vedere Atp Queen’s 2023, streaming gratis e diretta in chiaro?

Da oggi fino a domenica 25 giugno si disputerà il torneo Atp 500 del Queen’s (erba) che vedrà al via trentadue giocatori, con Alcaraz e Rune prime due teste di serie. Per i colori azzurri presente il solo Musetti (numero 6 del seeding), che esordirà con il britannico Choinski; in realtà doveva esserci anche Berrettini, ma il tennista romano domenica pomeriggio ha annunciato l’ennesimo forfait stagionale per problemi fisici.

Il montepremi del torneo londinese è di 2.345.130 euro, di cui 477.795 andranno al vincitore, con annessi 500 punti valevoli per il ranking Atp; nella scorsa edizione a trionfare fu proprio Berrettini che in finale ebbe la meglio sul serbo Krajinovic con il punteggio di 7-5, 6-4.

Dove vedere Atp Queen’s in tv e streaming

Il torneo Atp del Queen’s sarà visibile in diretta e in chiaro anche sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky sul canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire tutto il torneo in diretta streaming (gratuito), cliccando il sito www.supertennis.tv, oppure tramite la piattaforma Supertennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).

Possibilità di seguire il torneo anche su Sky Sport Tennis (canale 205 del decoder); per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Programmazione Supertennis

lunedì 19 giugno – LIVE dalle ore 13:00 (primo turno)

martedì 20 giugno – LIVE dalle ore 13:00 (primo turno)

mercoledì 21 giugno – LIVE dalle ore 13:00 (secondo turno)

giovedì 22 giugno – LIVE dalle ore 13:00 (secondo turno)

venerdì 23 giugno – LIVE alle ore 13:00, 15:00, 17:00 e 19:00 (quarti di finale)

sabato 24 giugno – LIVE alle ore 14:00 e 16:00 (semifinali)

domenica 25 giugno – LIVE dalle ore 14:30 (finale)

Programmazione Sky Sport Tennis

lunedì 19 giugno

dalle 13 alle 21 Prima giornata Sky Sport Tennis e in streaming su NOW (fino alleo 20.45 anche Sky Sport Uno)

martedì 20 giugno

dalle 13 alle 21 Seconda giornata Sky Sport Tennis e in streaming su NOW (fino alle 20.45 anche Sky Sport Uno)

mercoledì 21 giugno

dalle 13 alle 21 Terza giornata Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

giovedì 22 giugno

dalle 13 Ottavi di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW (fino alle 20 anche Sky Sport Uno)

venerdì 23 giugno

ore 13 Primo quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 15 Secondo quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 17 Terzo quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 19 Quarto quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

sabato 24 giugno

ore 14 Prima semifinale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 16 Seconda semifinale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW (dalle 16.15 anche su Sky Sport Uno)

domenica 25 giugno

ore 14.30 Finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Atp Queen’s, il tabellone completo

(1) Alcaraz vs (Q) Fils

Lehecka vs Davidovich Fokina

Dimitrov vs Ruusuvuori

(Q) Paul vs (8) Cerundolo

(4) Tiafoe vs Van de Zandschulp

Korda vs Evans

Thompson vs Raonic

Kecmanovic vs (5) Norrie

(7) De Minaur vs Murray

Schwartzman vs (Q) McDonald

Mannarino vs Broady

Zapata Miralles vs (3) Fritz

(6) Musetti vs Choinski

(LL) Wolf vs Shelton

Humbert vs Peniston

Cressy vs (2) Rune