Dove vedere Atp Stoccarda, streaming gratis e diretta TV Sky Sport o Supertennis?

Da oggi fino a domenica 18 giugno si disputerà il torneo Atp 25o di Stoccarda (erba) che vedrà al via ventotto giocatori e con le prime quattro teste di serie (Tsitsipas, Fritz, Tiafoe e Hurkacz) che cominceranno il loro percorso dal secondo turno, grazie al Bye a loro disposizione.

Per i colori azzurri oltre a Musetti (esordio contro il qualificato croato Gojo), presenti anche Sonego e il rientrante Berrettini, con i due che si sfideranno in un derby fratricida molto interessante. Il detentore del torneo tedesco è proprio il tennista romana che nella scorsa stagione ebbe la meglio in finale sul britannico Murray. Il montepremi complessivo corrisponde a 795.730 euro, di cui 109.270 andranno al vincitore., con annessi 250 punti valevoli per il ranking Atp .

Dove vedere Atp Stoccarda in tv e streaming

Il torneo Atp di Stoccarda sarà visibile in diretta e in chiaro anche sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky sul canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire tutto il torneo in diretta streaming (gratuito), cliccando il sito www.supertennis.tv, oppure tramite la piattaforma Supertennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).

La sfida tedesca si potrà seguire anche sui canali Sky Sport Summer (ch. 201 e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch. 205): per gli abbonati di Sky tutti i match del torneo saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Atp Stoccarda, programmazione televisiva

LUNEDÌ 12 – LIVE dalle 11:00 (primo turno)

MARTEDÌ 13 – LIVE dalle 11:00 (primo turno)

MERCOLEDÌ 14 – LIVE dalle 11:00 (secondo turno)

GIOVEDÌ 15 – LIVE dalle 11:00 (secondo turno)

VENERDÌ 16 – LIVE dalle 11:00 (quarti di finale)

SABATO 17 – LIVE alle 11:30 e 15:30 (semifinali)

DOMENICA 18 – LIVE alle 15:30 (finale)

Tabellone Atp Stoccarda

(1) Tsitsipas bye

Gasquet vs (Q) Eubanks

Zhang vs Struff

Bonzi vs (5) Paul

(4) Hurkacz bye

(WC) Lopez vs (Q) Watanuki

O’Connell vs Altmaier

Sonego vs (7) Berrettini

(6) Musetti vs (Q) Gojo

Barrere vs (WC) Otte

Giron vs Lehecka

(3) Tiafoe bye

(8) Kyrgios vs Wu

Shapovalov vs (Q) Fucsovics

Moutet vs Karatsev

(2) Fritz bye