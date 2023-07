Dove vedere Wimbledon 2023, streaming gratis e diretta tv Sky Sport, Supertennis o DAZN?

Presentazione, tabellone e come seguire in tv e streaming il terzo torneo del Grande Slam in programma da lunedì 3 a domenica 16 luglio, sui campi dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. Tredici i tennisti italiani al via (sei uomini e sette donne) con Sinner e Musetti teste di serie.

Da lunedì 3 a domenica 16 luglio sui campi dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, si disputerà il torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale che vedrà al via 128 giocatori e 128 giocatrici. Nella scorsa stagione a trionfare furono il serbo Novak Djokovic e la russa naturalizzata kazaka Elena Rybakina, che in finale vinsero rispettivamente contro l'australiano Nick Kyrgios e la tunisina Ons Jabeur. Per quanto riguarda i colori azzurri presenti sei uomini: Jannik Sinner, (testa di serie numero 8) Lorenzo Musetti (numero 14 del seeding), Matteo Berrettini, Lorenzi Sonego, Marco Cecchinato, Matteo Arnaldi; in campo femminile sette partecipanti: Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Camila Giorgi, Sara Errani e Lucrezia Stefanini.

Il montepremi del torneo londinese sarà di oltre 52 milioni di euro (record storico); i vincitori del singolare maschile e femminile riceveranno rispettivamente 2.750.000 euro e 1.375.000 mila euro.

Wimbledon, il primo turno degli azzurri

M. Cecchinato – N. Jarry

M. Berrettini – L. Sonego )

(Q) M. Arnaldi – R. Carballes Baena

[8] J. Sinner – J. M. Cerundolo

[14] L. Musetti – J. P. Varillas

Wimbledon, il primo turno delle azzurre

M. Trevisan – S. Sorribes Tormo

E. Cocciaretto – C. Osorio

(Q) L. Stefanini – A. Kontaveit

J. Paolini – [9] P. Kvitova

L. Bronzetti – J. Cristian

S. Errani – M. Brengle

C. Giorgi – V. Gracheva

Dove vedere Wimbledon 2023 in tv e streaming

Il torneo di Wimbledon sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport, che trasmetterà tutti gli incontri. Il canale principale sarà Sky Sport Tennis, presente sul numero 205 del decoder. Inoltre, anche i canali Sky Sport dal 252 al 257, per l’occasione rinominati Wimbledon 1, Wimbledon 2, Wimbledon 3 ecc., saranno dedicati ai campi principali. Presenti nella programmazione anche Sky Sport Summer (ch. 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (ch. 204). Invece Sky Sport 24 (ch. 200) proporrà quotidianamente approfondimenti e aggiornamenti in diretta.

Per gli abbonati al canale satellitare tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Wimbledon, calendario di gioco

Lunedì 3: primo turno maschile (metà bassa) e femminile (metà alta)

Martedì 4: primo turno maschile (metà alta) e femminile (metà bassa)

Mercoledì 5: secondo turno maschile e femminile

Giovedì 6: secondo turno maschile e femminile

Venerdì 7: terzo turno maschile e femminile

Sabato 8: terzo turno maschile e femminile

Domenica 9: ottavi maschili e femminili

Lunedì 10: ottavi maschili e femminili

Martedì 11: quarti maschili e femminili

Mercoledì 12: quarti maschili e femminili

Giovedì 13: semifinali femminili

Venerdì 14: semifinali maschili

Sabato 15: finale femminile

Domenica 16: finale maschile

Wimbledon, tabellone maschile

(1) Alcaraz vs Chardy

Muller vs Rinderknech

Kubler vs Humbert

Cecchinato vs (25) Jarry

(19) Zverev vs (Q) Brouwer

Huesler vs (LL) Watanuki

Berrettini vs Sonego

(Q) Coppejans vs (15) De Minaur

(10) Tiafoe vs Yu

(Q) Stricker vs Popyrin

Ivashka vs Coria

(Q) Shimabukuro vs (21) Dimitrov

(31) Davidovich Fokina vs Fils

Zhang vs Van de Zandschulp

(Q) Arnaldi vs Carballes Baena

(WC) Loffhagen vs (6) Rune

(3) Medvedev vs (WC) Fery

Mannarino vs Shevchenko

Giron vs Dellien

Fucsovics vs (28) Griekspoor

(18) F. Cerundolo vs Borges

Lehecka vs (WC) Ofner

Raonic vs Novak

(Q) Mochizuki vs (16) Paul

(12) Norrie vs (WC) Machac

Eubanks vs Monteiro

O’Connell vs (Q) Medjedovic

Vesely vs (22) Korda

(32) Shelton vs (LL) Daniel

Cressy vs Djere

(WC) Peniston vs Murray

Thiem vs (5) Tsitsipas

PARTE BASSA

(8) Sinner vs J. Cerundolo

Kecmanovic vs Schwartzman

Vukic vs Altmaier

Halys vs (27) Evans

(24) Nishioka vs Galan

Koepfer vs (Q) Otte

M. Ymer vs Molcan

Hanfmann vs (9) Fritz

(13) Coric vs Pella

Bonzi vs (Q) Mayot

Moutet vs Gasquet

Safiullin vs (20) Bautista Agut

(26) Shapovalov vs (Q) Albot

Harris vs Barrere

(WC) Broady vs Lestienne

Lokoli vs (4) Ruud

(7) Rublev vs Purcell

Van Assche vs Karatsev

Baez vs (Q) Barrios Vera

Goffin vs (30) Kyrgios

(23) Bublik vs McDonald

Wolf vs (Q) Couacaud

(Q) Marterer vs Gojo

(LL) Mmoh vs (11) Auger-Aliassime

(14) Musetti vs Varillas

Isner vs Munar

(WC) Choinski vs Lajovic

Ramos-Vinolas vs (17) Hurkacz

(29) Etcheverry vs Zapata Miralles

Ruusuvuori vs Wawrinka

Thompson vs Nakashima

Cachin vs (2) Djokovic