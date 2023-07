Tabellone Wimbledon 2023 (FOTO): Sinner ai quarti, Berrettini contro Alcaraz agli ottavi

I Championships entrano ufficialmente nella seconda settimana del torneo, quella più calda e con match tutti da non perdere. Nella parte sinistra del tabellone Alcaraz guida tra le teste di serie, seguito da Medvedv e da Tsitsipas, con Berrettini outsider di lusso. Nella parte destra, dove sono usciti anzitempo Ruud e Fritz, Djokovic potrebbe incontrare in semifinale Jannik Sinner.

Wimbledon 2023 è la 136° edizione del torneo londinese che si svolge sui campi dell'erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, inizato con i match del tabellone principale il 3 luglio e che terminerà con la finalissima del 16 luglio. Coma da prassi, nei giorni antecendenti all'inizio ufficiale, si sono svolte le qualificazioni dal 26 al 29 giugno che hanno stabilito definitivamente il tabellone di Wimbledon 2023. Campioni in carica Djokovic in campo maschile e Rybakina in campo femminile.

Quest'anno il montepremi di Wimbledon 2023 sarà il più ricco di sempre, con i suoi ben 44 milioni e 700 mila sterline, ben 4 milioni e 350 mila sterline in più rispetto all'edizione 2022.

Tabellone maschile Wimbledon 2023 oggi: gli ottavi e quarti di finale

Entriamo subito nel vivo per dare uno sguardo agli accoppiamenti del tabellone dei Championships per quanto riguarda ottavi e quarti di finale:

Il tabellone completo di Wimbledon 2023

Tabellone Wimbledon 2023: quando si giocano ottavi e quarti di finale

Ottavi di finale PARTE ALTA

Eubanks-Tsitsipas, lunedì 10 luglio ore 13:30 (Campo n° 2)

Medvedev-Lehecka, lunedì 10 luglio ore 14:00 (Campo n° 1)

Dimitrov-Rune, non prima delle 17:00 (Campo n° 1)

Alcaraz-Berrettini, lunedì 10 luglio non prima delle 18:00 (Campo Centrale)

Ottavi di finale PARTE BASSA

Djokovic-Hurcazk, lunedì 10 luglio non prima delle 14:30 (Campo Centrale)

Quarti di finale PARTE BASSA

Sinner-Safiullin, martedì 12 luglio

Tabellone Wimbledon 2023: il montepremi maschile turno per turno e il prize money del vincitore

Come detto, quest'anno all'All England Club è stato messo in palio un montepremi da record di 44,700,000 sterline, ben oltre i 52 milioni di euro. Vediamo come è stato diviso e assegnato tra i tennisti del singolare del tabellone principale e delle qualificazioni, sia per gli uomini che per le donne, calcolando i premi in euro: