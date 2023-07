Fognini-Ramos Vinolas, dove vedere Atp Gstaad LIVE: DIRETTA tv in chiaro, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Fognini-Ramos Vinolas. L'incontro è in programma il 18 luglio e vale per il primo turno del torneo 250 svizzero. Chi vince se la vedrà, nel prossimo match, con Sonego.

Fabio Fognini inizia il suo cammino nell'Atp Gstaad 2023, protagonista assieme agli eventi di Bastad (un 250 su terra rossa) e Newport (250 su erba) in questa settimana tennistica. L'azzurro (n°128 Atp), dopo essere entrato nel tabellone principale grazie a una wild card, se la vedrà con Albert Ramos Vinolas nel primo turno del 250 svizzero. Lo spagnolo, n°79, è reduce dalla sconfitta patita all'esordio del Torneo di Wimbledon. Il confronto Fognini-Ramos Vinolas è al suo tredicesimo atto, con l'italiano che è nettamente in vantaggio per 10-2 nei precedenti.

Fognini-Ramos, Atp Gstaad 2023: dove vedere e orario

L'incontro è in programma martedì 18 luglio, con orario ancora da definire. E' visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e sulla piattaforma satellitare Sky al n°212. Inoltre c'è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme Sky Go, SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

I precedenti tra Fognini e Ramos Vinolas