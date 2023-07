Musetti-Arnaldi, dove vedere Atp Bastad 2023 LIVE oggi: DIRETTA tv in chiaro, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Musetti-Arnaldi. Il match è in programma oggi 19 luglio e vale per il secondo turno del torneo 250 svedese. Chi vince se la vedrà, nel prossimo incontro, con uno tra Misolic e Kovalik.

Lorenzo Musetti affronterà Matteo Arnaldi nel secondo turno dell'Atp Bastad 2023. Il 250 svedese è uno dei tornei che hanno luogo in questa settimana tennistica, assieme al 250 di Gstaad (ambedue su terra battuta) e al 250 di Newport (erba). L'azzurro (testa di serie n°3), reduce dal terzo turno nel Torneo di Wimbledon, ha ricevuto un bye all'esordio. Il suo avversario e connazionale, n°75 Atp, ha avuto la meglio sul finlandese Emil Ruusuvuori. Il confronto Musetti-Arnaldi è al suo secondo atto, con il primo che si è imposto nell'unico precedente.

Musetti-Arnaldi, Atp Bastad 2023: dove vedere e orario

L'incontro è in programma oggi mercoledì 19 luglio, come terzo sul Centre Court a partire dalle ore 11.00 (al termine di Van Assche-Cerundolo). E' visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e SuperTennis (in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e su Sky al n°212). Inoltre c'è la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

Il precedente tra Musetti e Arnaldi