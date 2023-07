Musetti-Djere, dove vedere Atp Amburgo 2023 LIVE: DIRETTA tv in chiaro, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Musetti-Djere. L'incontro è in programma il 28 luglio e vale per i quarti di finale del 500 tedesco. Chi vince se la vedrà, nel penultimo atto del torneo, contro uno tra Hanfmann/Zhang e Altmaier/Rublev.

Lorenzo Musetti prosegue il suo cammino nell'Atp Amburgo 2023, protagonista assieme agli eventi di Umago (un 250 anch'esso su terra battuta) e Atlanta (250 su cemento) in questa settimana tennistica. L'azzurro (testa di serie n°3), dopo aver sconfitto il qualificato svedese Elias Ymer e il lucky loser slovacco Jozef Kovalik, se la vedrà con Laslo Djere nei quarti di finale del 500 tedesco. Il serbo, n°57 Atp, ha avuto la meglio sugli argentini Tomas Etcheverry e Guido Pella (ranking protetto). Il confronto Musetti-Djere è al suo ottavo atto, con l'italiano che è in svantaggio per 5-2 nei precedenti.

Musetti-Djere, Atp Amburgo 2023: dove vedere e orario

Musetti-Djere è in programma venerdì 28 luglio, con campo e orario ancora da definire. E' visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e sulla piattaforma satellitare Sky al n°212. Inoltre c'è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme Sky Go, SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

I precedenti tra Musetti e Djere