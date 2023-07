Musetti-Misolic, dove vedere Atp Bastad 2023 LIVE: DIRETTA tv in chiaro, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Musetti-Misolic. Il match è in programma il 21 luglio e vale per i quarti di finale del torneo 250 svedese. Chi vince si qualificherà per la semifinale della parte alta del tabellone.

Lorenzo Musetti sfiderà Filip Misolic nei quarti di finale dell'Atp Bastad 2023. Il 250 svedese è uno dei tornei che hanno luogo in questa settimana tennistica, assieme al 250 di Gstaad (ambedue su terra battuta) e al 250 di Newport (erba). L'azzurro (testa di serie n°3), dopo aver ricevuto un bye all'esordio, ha sconfitto il connazionale Matteo Arnaldi. Il suo avversario austriaco, n°139 Atp, è entrato nel tabellone principale tramite le qualificazioni; ha poi avuto la meglio sul serbo Dusan Lajovic e il qualificato slovacco Jozef Kovalik. Il confronto Musetti-Misolic è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Musetti-Misolic, Atp Bastad 2023: dove vedere e orario

L'incontro è in programma venerdì 21 luglio, con orario ancora da stabilire. E' visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e SuperTennis (in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e su Sky al n°212). Inoltre c'è la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).