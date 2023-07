Sinner-Galan, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere 4° turno Wimbledon

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match tra l'azzurro e il colombiano, valevole per il quarto turno del torneo di Wimbledon, in corso di svolgimento sui campi dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. Un solo precedente (in Coppa Davis), vinto dall'altoatesino.

Domenica 9 luglio non prima della ore 15.30 (campo 1) sarà in programma il match Sinner-Galan, valevole per il quarto turno (ottavi di finale) del torneo di Wimbledon, in corso di svolgimento sui campi dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Nei primi tre turni il tennista azzurro ha sconfitto gli argentini F. Cerundolo-Schwartzman e il francese Halys contro il quale ha perso l'unico set fino a questo momento, mentre il colombiano ha avuto la meglio sul giapponese Nishioka (in tre set), il tedesco Otte (in quattro set) e lo svedese M. Ymer (in cinque set).

Un solo precedente tra i due protagonisti odierni e risalente alla fase finale di Coppa Davis 2021 (in Spagna) con vittoria dell'altoatesino per 7-5, 6-0. Chi avrà la meglio, nei quarti di finale in programma martedì 11 affronterà il vincente dell'altra sfida che vedrà opposti il canadese Shapovalov e il russo Safiullin.

Dove vedere Sinner-Galan in tv e streaming

Il match tra l'azzurro e il sudamericano sarà visibile su Sky Sport Tennis, presente sul numero 203 del decoder e Sky Sport (ch. 252). Per gli abbonati al canale satellitare, tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

