Sonego-Munar, dove vedere Atp Umago 2023 LIVE oggi: DIRETTA tv in chiaro, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Sonego-Munar. Il match è in programma oggi 28 luglio e vale per i quarti di finale del torneo 250 croato. Chi vince se la vedrà, in semifinale, con uno tra Wawrinka e Carballes Baena.

Lorenzo Sonego affronterà Jaume Munar nei quarti di finale dell'Atp Umago 2023. Il 250 croato è uno dei tornei che hanno luogo in questa settimana tennistica, assieme al 500 di Amburgo (ambedue su terra battuta) e al 250 di Atlanta (cemento). L'azzurro ha ricevuto un bye all'esordio, in quanto testa di serie n°2, e ha avuto la meglio sul connazionale Marco Cecchinato. Il suo avversario spagnolo, n°104 Atp, ha avuto la meglio sul connazionale Albert Ramos Vinolas e l'ungherese Fabian Marozsan. Il confronto Sonego-Munar è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Sonego-Munar, Atp Umago 2023: dove vedere e orario

Sonego-Munar è in programma oggi venerdì 28 luglio, come terzo incontro sul Grandstand, non prima delle ore 19.30 (al termine della seconda semifinale di doppio). E' visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e SuperTennis (in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e su Sky al n°212). Inoltre c'è la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).