Berrettini-Barrere, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Masters 1000 Toronto

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match tra l'azzurro e il francese, valevole per il primo turno del torneo canadese, che parte oggi e terminerà domenica 13 agosto. Il vincente della sfida, al secondo turno incontrerà Sinner, numero 7 del seeding.

Oggi pomeriggio non prima delle ore 18.30 (le 12.30 locali) sul campo principale si disputerà il match Berrettini-Barrere, valevole per il primo turno del Masters 1000 di Toronto, in corso di svolgimento sui campi del "Sobeys Stadium".

Sarà la prima sfida tra l'azzurro e il francese e chi avrà la meglio, nel secondo turno sfiderà l'altro italiano Sinner, numero 7 del seeding e che saltato il primo turno grazie al Bye a sua disposizione: dunque per il tennista romano un'ottima occasione per riuscire a giocarsi un interessante derby.

Dove vedere Berrettini-Barrere in tv e streaming

La sfida tra Berrettini-Barrere si potrà seguire sui canali Sky Sport Summer (ch. 201 e 472-482 del digitale terrestre) o Sky Sport Tennis (ch.203). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.