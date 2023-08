Dove vedere Masters 1000 Toronto, streaming gratis e diretta tv Supertennis o Sky Sport?

Presentazione e come seguire in tv e streaming il Masters 1000 canadese che vedrà al via quattro azzurri (Sinner, Musetti, Berrettini e Sonego), con Alcaraz e Medvedev prime due teste di serie. Assente Djokovic, che invece sarà presente a Cincinnati.

Dal 7 al 13 agosto sarà in programma il Masters 1000 di Toronto sui campi del "Sobeys Stadium", con cinquantasei tennisti al via e dove mancherà tra i "Top Ten" solamente Djokovic, presente invece a Cincinnati la settimana prossima.

Prime due teste di serie saranno Alcaraz e Medvedev, mentre per i colori azzurri presenti oltre a Sinner (numero 7 del seeding e bye al primo turno), Musetti (esordio contro Nishioka), Berrettini (Barrere) e Sonego (Murray). Se il romano dovesse sconfiggere il francese, al secondo turno ci sarà il derby azzurro contro l'altoatesino.

Il montepremi totale sarà poco più di 6 milioni di euro totali, dei quali 927mila 151 euro andranno al vincitore con annessi 1000 punti per il ranking Atp.

Dove vedere Masters 1000 Toronto in tv e streaming

Il torneo canadese si potrà seguire sui canali Sky Sport Summer (ch. 201 e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch. 203). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

La settimana di Toronto sarà visibile anche su Supertennis (canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64), dove da martedì 8 agosto ci sarà il match più e interessante della giornata, alle ore 9 e in replica alle ore 14.30 in chiaro.

Masters 1000 Toronto, programmazione Sky Sport

Lunedì 7 agosto

17.00 1°Turno – Sky Sport Tennis, Sky Sport Summer e in streaming su NOW

Martedì 8 agosto

17.00 1°/2°Turno – Sky Sport Tennis, Sky Sport Summer e in streaming su NOW

Mercoledì 9 agosto

17.00 2°Turno – Sky Sport Tennis, Sky Sport Summer e in streaming su NOW

Giovedì 10 agosto

17.00 Ottavi di finale – Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Venerdì 11 agosto

18.30 1°Quarto di finale – Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

20.30 2°Quarto di finale – Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Sabato 12 agosto

1.00 3°Quarto di finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Summer e in streaming su NOW

3.00 4°Quarto di finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Summer e in streaming su NOW

Sabato 12 agosto

21.00 1a Semifinale – Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Domenica 13 agosto

2.00 2a Semifinale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Summer e in streaming su NOW

22.00 Finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Summer e in streaming su NOW

Tabellone Masters 1000 Toronto

(1) Alcaraz bye

Shelton vs Zapata Miralles

Q/LL/SE vs Kecmanovic

Bublik vs (15) Hurkacz

(12) Paul vs Q/LL/SE

(WC) Galarneau vs Cerundolo

Ruusuvuori vs Q/LL/SE

(5) Rune bye

(4) Tsitsipas bye

(PR) Monfils vs Eubanks

Etcheverry vs Korda

Dimitrov vs (14) Coric

(10) Auger-Aliassime vs Q/LL/SE

Sonego vs Murray

Barrere vs Berrettini

(7) Sinner bye

(6) Rublev bye

McDonald vs Karatsev

Mannarino vs Q/LL/SE

(WC) Raonic vs (9) Tiafoe

(13) Zverev vs Griekspoor

Davidovich Fokina vs Wolf

Q/LL/SE vs Lehecka

(3) Ruud bye

(8) Fritz bye

Humbert vs Jarry

(WC) Diallo vs Evans

De Minaur vs (11) Norrie

(16) Musetti vs Nishioka

Zhang vs Q/LL/SE

(WC) Pospisil vs Q/LL/SE

(2) Medvedev bye