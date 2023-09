Alcaraz-Arnaldi, dove vedere US Open 2023 LIVE: DIRETTA tv in chiaro, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Alcaraz-Arnaldi. L'incontro è in programma il 4 settembre e vale per il quarto turno dello Slam statunitense. Chi vince affronterà, nel prossimo match, uno tra Zverev/Dimitrov e Wawrinka/Sinner.

Carlos Alcaraz continua il suo percorso nello US Open 2023, quarto e ultimo torneo del Grande Slam di questa stagione tennistica, che ha luogo sul cemento di Flushing Meadows a New York. Lo spagnolo (testa di serie n°1), dopo aver sconfitto il tedesco Dominik Koepfer, il sudafricano Lloyd Harris (ranking protetto) e il britannico Daniel Evans, se la vedrà con Matteo Arnaldi negli ottavi del tabellone del Major statunitense. L'azzurro, n°61 Atp, ha avuto la meglio sull'australiano Jason Kubler (ritiratosi ad inizio secondo set), il francese Arthur Fils e il britannico Cameron Norrie. Il confronto Alcaraz-Arnaldi è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Alcaraz-Arnaldi, US Open 2023: dove vedere e orario

Alcaraz-Arnaldi è in programma lunedì 4 settembre, con campo e orario ancora da stabilire. E' visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e sulla piattaforma satellitare Sky al n°212.

Inoltre c'è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme Sky Go e SuperTenniX (sia da PC che da smartphone). Per i possessori di Smart TV, premendo il tasto verde del telecomando, si aprirà una schermata mosaico e si potranno selezionare altri tre campi oltre a quello già trasmesso in diretta sul canale.