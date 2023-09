Arnaldi-Norrie, dove vedere US Open 2023 LIVE: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Arnaldi-Norrie. Il match è in programma il 2 settembre e vale per il terzo turno dello Slam statunitense. Chi vince se la vedrà, nel prossimo incontro, con uno tra Alcaraz ed Evans.

Matteo Arnaldi sfiderà Cameron Norrie nel terzo turno del tabellone US Open 2023. Il torneo di New York è uno dei quattro che compongono il Grande Slam, il quarto e ultimo di questa stagione tennistica e il secondo che si disputa sul cemento. L'azzurro, n°61 Atp, ha sconfitto nell'ordine l'australiano Jason Kubler (ritiratosi ad inizio secondo set) e il francese Arthur Fils. Il suo avversario britannico (testa di serie n°16), invece, ha avuto la meglio sul russo Alexander Shevchenko e il taiwanese Yu Hsiou Hsu. Il confronto Arnaldi-Norrie è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Arnaldi-Norrie, US Open 2023: dove vedere e orario

Arnaldi-Norrie è in programma sabato 2 settembre, con campo e orario ancora da definire. E' visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e sulla piattaforma satellitare Sky al n°212. Inoltre c'è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme Sky Go e SuperTenniX (sia da PC che da smartphone). Per i possessori di Smart TV, premendo il tasto verde del telecomando, si aprirà una schermata mosaico e si potranno selezionare altri tre campi oltre a quello già trasmesso in diretta sul canale.