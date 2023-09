ATP 500 Pechino, dove vedere Sinner-Nishioka: diretta tv, streaming e orario

Presentazione e tutte le informazioni utili per seguire in diretta tv e streaming Sinner-Nishioka, match valido per il secondo turno del torneo ATP 500 di Pechino. L'altoatesino ha superato con qualche fatica il primo turno con Dan Evans e sfiderà il nipponico per un posto ai quarti

Jannik Sinner a fatica, ma trova il secondo turno dell'ATP 500 di Pechino. Il tennista altoatesino tornato alla competizione dopo quasi un mese supera 6-4, 6-7, 6-3 il britannico Dan Evans. Nel turno successivo si troverà di fronte il giapponese Yoshihito Nishioka, scopriamo dove vedere Sinner-Nishioka valido per il secondo turno dell'ATP 500 di Pechino.

Dove vedere Sinner-Nishioka in diretta tv e streaming

Il match di secondo turno tra Sinner-Nishioka si giocherà nella giornata di domenica. Al momento non è ancora disponibile l'ordine di gioco per conoscere l'orario di inizio della partita, comunque prevista nella mattinata italiana. Il match è visibile in diretta esclusiva su Supertennis, in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e sulla piattaforma satellitare Sky al n°212. Inoltre c'è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di Supertennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme Sky Go, SupertenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

Sinner e Nishioka, come arrivano i due giocatori

Ci si aspettava un rientro sicuramente più convincente da parte di Jannik Sinner. La vittoria contro Dan Evans è arrivata al termine di una partita combattuta, dove l'altoatesino è andato a servire per il match sul 5-4 del secondo parziale e si è invece fatto brekkare a zero. Il terzo set è forse il parziale che ha fatto più preoccupare i tifosi dell'azzurro, non per il risultato ma per la condizione fisica mostrata. Più volte Sinner ha dovuto fare stretching a bordo campo, finendo anche a terra nel tentare un clamoroso recupero che non ha riportato conseguenze. Lo stesso giocatore aveva annunciato anche a Tennis TV di essere anche un po' influenzato, sperando che possa esprimersi al meglio già a partire dal prossimo turno.

Anche Yoshihito Nishioka ha dovuto faticare non poco per arrivare al secondo turno. Il giocatore nipponico ha superato il giocatore di casa Shang con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-1 in due ore e mezza di gioco. Una stagione fino a questo momento non esaltante per Nishioka, che solo al Roland Garros si è spinto fino agli ottavi di finale. Per il resto un susseguirsi di primi e secondi turni che non rispettano il valore del giocatore, al numero 38 del ranking.

Tra Sinner e Nishioka c'è anche un precedente piuttosto recente. Sempre in occasione di un ATP 500, in quel caso a Barcellona, l'altoatesino ebbe la meglio sul nipponico con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. In quel caso si trattava di un terzo turno, ma la posta in palio è comunque alta per entrambi qui a Pechino.