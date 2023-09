Coppa Davis, gli altri risultati: Spagna sconfitta a sorpresa

Si conclude la seconda giornata della Coppa Davis. Non soltanto la disfatta dell'Italia ma tanti altri risultati sorprendenti, su tutti la sconfitta della Spagna priva di Alcaraz per mano della Repubblica Ceca. Le vittorie degli USA e Gran Bretagna completano la giornata

Una seconda giornata di Coppa Davis che regala spettacolo. Il risultato più clamoroso resta senza dubbio la sconfitta netta per 3-0 dell'Italia per mano del Canada. L'altra grande sorpresa riguarda la sconfitta della Spagna, priva di Carlos Alcaraz, sconfitta per 3-0 dalla Repubblica Ceca. Le vittorie di Gran Bretagna e Stati Uniti chiudono la prima tornata di questa fase finale della Coppa Davis.

Coppa Davis: la spagna cade e rischia l'eliminazione

Il risultato che sorprende di più della giornata di Coppa Davis è il 3-0 della Repubblica Ceca sulla Spagna. Tutto deciso già con i primi due singolari: Machac si impone con un doppio 6-4 su Zapata Miralles mentre Lehecka supera 7-6, 7-5 Davidovich Fokina. La coppia Mensik/Pavlasek chiude con una vittoria su Fokina/Granollers. Una sconfitta che complica le sorti della Spagna nel Gruppo C, che vede Repubblica Ceca e Serbia in testa.

A complicare ulteriormente le sorti della Spagna c'è anche Novak Djokovic. Il 24 volte vincitore Slam ha raggiunto solo oggi la sua nazionale e scenderà in campo venerdì proprio contro la Spagna. Non sorprende la presenza del numero uno del mondo, da sempre profondamente legato alla maglia della Serbia.

Vincono Gran Bretagna e USA nella seconda giornata di Davis

Nel Gruppo B è la Gran Bretagna a vincere la super sfida con l'Australia. Continua il momento d'oro di Jack Draper, che dopo gli ottavi agli US Open supera Thanasi Kokkinakis con il punteggio di 6-7, 6-3, 7-6. Il punto decisivo per la nazionale britannica viene da Dan Evans, che chiude con il punteggio di 6-1, 2-6, 6-4 su De Minaur. La vittoria della coppia Ebden/Purcell su Evans/Skupski è buona soltanto ai fini di un eventuale arrivo a tre nel girone.

Chiude la giornata di Coppa Davis la vittoria degli USA sulla Croazia nel Gruppo D. A decidere la sfida in questo caso è stata proprio la sfida di doppio, con la coppia formata dagli specialisti Ram/Krajicek che supera 7-6, 6-7, 6-2 il duo croato formato da Dodig e Pavic. Nei due singolari la vittoria a sorpresa di Borna Gojo su Frances Tiafoe per 6-4, 7-6 mentre il primo punto a referto è stato di McDonald sull'esordiente Prizmic con il punteggio di 6-4, 6-2.