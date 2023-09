Coppa Davis, Italia-Svezia per prenotare un posto alle Finals di Malaga

Vincere e prenotare un posto per Malaga. Sarà questo l'obiettivo dell'Italia capitanata da Filippo Volandri, che alle ore 15 scende in campo contro la Svezia nell'ultimo incontro del Gruppo A di Coppa Davis. La vittoria di ieri del Canada sul Cile pone l'Italia in una posizione favorevole. Basterà infatti vincere soltanto uno dei tre incontri odierni per avere la certezza della qualificazione.

Le scelte di Volandri per Italia-Svezia

Dopo la bella vittoria contro il Cile, sembrano abbastanza scontate le scelte di Filippo Volandri. I due singolaristi dovrebbero essere ancora Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, mentre Lorenzo Musetti dovrebbe trovare spazio in doppio, magari in coppia con Bolelli. La Svezia dal canto suo non ha nulla da chiedere alla competizione, quasi certamente saranno confermati Leo Borg, figlio del celebre Bjorn, ed Elias Ymer.

Entrambi gli incontri sembrano essere alla portata degli azzurri. Arnaldi in qualità di numero due se la vedrà per l'appunto con Leo Borg. Essere figlio d'arte negli sport non è mai facile, ma il giovane svedese nei giorni scorsi ha costretto sia Garin che Pospisil al terzo set. La sfida tra Sonego e Ymer ha anche un precedente nel circuito, lo scorso anno sulla terra di Barcellona l'azzurro si impose con un comodo 6-4, 6-2.

L'imperativo per la nazionale azzurra sarà di non complicarsi ulteriormente il percorso, e chiuderla già con il primo dei due singolari.

Coppa Davis, quale avversario per l'Italia nei quarti?

Una volta strappato il pass per Malaga, sarà tempo di pensare alla fase finale della competizione. Le Finals di Coppa Davis si disputeranno dal 21 al 26 novembre, ed è stato già definito il tabellone degli incontri.

Quarti di finale (21, 22, 23 novembre)

A) Prima gruppo A vs Seconda classificata gruppo D

B) Prima gruppo C vs Seconda classificata gruppo B

C) Seconda classificata gruppo C vs Prima gruppo D

D) Seconda classificata gruppo A vs Prima gruppo B

Semifinali (24, 25 novembre)

1) Vincente quarto A vs Vincente quarto B

2) Vincente quarto C va Vincente quarto D

Finale (26 novembre)

Vincente Semifinale 1 vs Vincente semifinale 2

Poichè l'Italia può qualificarsi esclusivamente come seconda, il suo avversario nei Quarti di finale sarà la vincente del Gruppo B. Al momento in testa c'è l'Australia con 2 punti, ma c'è ancora da giocare l'incontro tra Gran Bretagna e Francia. In caso di vittoria, gli Inglesi si porterebbero a quota 3 punti e sarebbero gli avversari degli azzurri. Una vittoria della Francia invece porterebbe tutte e tre le nazionali a quota 2 punti, con i criteri presenti nel regolamento a determinare l'ordine finale d'arrivo.

Al momento sono sei le nazionali già certe della qualificazione per Malaga: Finlandia, Olanda, Repubblica Ceca, Serbia, Australia e Canada.