Coppa Davis, le parole di Binaghi e Volandri su Jannik Sinner

Terminata nel migliore dei modi la fase a gironi della Coppa Davis, è tempo di bilanci e riflessioni in casa Italia. Al termine dell'incontro con la Svezia sono intervenuti ai microfoni dei cronisti Angelo Binaghi, presidente della FITP, e Filippo Volandri. Tra i tanti temi toccati, non poteva mancare il riferimento a Jannik Sinner

L'Italia del tennis alla fine ce l'ha fatta. Qualificazione alle Finals di Coppa Davis ottenuta e possibilità di giocare il prossimo novembre tra le favorite alla vittoria finale. Dopo la falsa partenza con il Canada, non era facile ribaltare il risultato e strappare il pass per Malaga. Per questo dopo il successo di ieri sulla Svezia sono arrivate le parole di Angelo Binaghi e Filippo Volandri. Tra i diversi temi trattati non poteva mancare Jannik Sinner, dopo le polemiche dell'ultima settimana

Binaghi: "Jannik Sinner? Scelta sofferta, ma condivisa"

"Credo si possano e si debbano sacrificare obiettivi nel breve termine per cercare di vincere la battaglia nel medio-lungo termine. Se si vince questa scommessa si cambia la storia del tennis italiano. Anche per Sinner, in ogni caso, arriverà il momento di dare priorità alla Nazionale e al suo paese”. Con queste parole Angelo Binaghi, presidente della FITP, ha spento le polemiche su Jannik Sinner. Il numero uno della Federazione ha chiarito come la scelta di Sinner di non rispondere alla chiamata azzurra sia stata pienamente condivisa, seppur sofferta. La comunicazione è arrivata da parte del team dell'altoatesino subito dopo New York, anche in ragione degli obiettivi a medio-lungo termine che sono da raggiungere.

"Se l’obiettivo continua ad essere, e deve continuare ad essere, quello di vincere gli Slam – il giorno in cui questo mostro che si chiama Djokovic che tra tre, quattro anni avrà circa quarant’anni e giocherà un po’ meno – bisognerà farsi trovare pronti ed essere tra i primi giocatori al mondo.". Uno strappo che sembra pienamente ricucito quindi tra Jannik Sinner e la Federazione, dopo una settimana estremamente difficile. Sorprende soltanto la tempistica delle dichiarazioni di Binaghi, arrivate soltanto a fine torneo e dopo aver ottenuto la qualificazione.

Sulla presenza di Jannik Sinner a Malaga, Binaghi sembra non avere dubbi: "Sono certo che a Malaga verrà, mi sembra difficile il contrario."

Le dichiarazioni di Volandri: "A Malaga avremo bisogno di tutti"

Dichiarazioni, quelle di Angelo Binaghi, che sembrano andare di pari passo con quelle di Filippo Volandri. Anche il capitano azzurro, al termine del match con la Svezia, si è espresso in merito all'assenza di Jannik Sinner: "Jannik si è fatto sentire tutti i giorni. Lui vuole essere a Malaga e sono sicuro che ci sarà. Ovviamente avremo bisogno di tutti". Un gesto fatto lontano dai riflettori e dai microfoni dei cronisti, nello stile che da sempre caratterizza l'altoatesino in campo ma anche fuori.

In ultimo Volandri non ha perso l'occasione per mandare un'altra frecciatina a Fabio Fognini, che almeno per il momento sembra essere lontano dal tornare a vestire la maglia azzurra. "La porta resta aperta per tutti anche per i non convocati? Devono intanto dimostrare di mettere la squadra davanti a se stessi e questo fa tutta la differenza del mondo."

Ci sarà tanto da parlare in vista delle convocazioni del prossimo novembre, ma nel frattempo l'Italia di Coppa Davis si gode il meritato successo e l'accesso alle Finals.