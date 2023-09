Coppa Davis, streaming gratis e diretta TV Rai, Sky Sport o Supertennis: dove vedere match Italia

Presentazione e come seguire in tv e streaming i match di Coppa Davis dell'Italia del capitano Filippo Volandri che affronteranno a Bologna Canada, Cile e Svezia, con le prime due Nazionali che si qualificheranno per le Final Eight di Malaga (21-26 novembre)

Dal 12 al 17 settembre all'"Unipol Arena" di Bologna, si disputerà la fase a gironi della Coppa Davis con l'Italia del capitano Filippo Volandri, inserita nel gruppo A con Canada, Svezia e Cile. Ricordiamo che il regolamento prevede che le prime due Nazionali si qualificheranno per le Final Eight di Malaga (Spagna, 21-26 novembre).

Assenti Sinner e Berrettini per motivi fisici e Fognini per scelta tecnica, che molto ha fatto discutere. I cinque convocati per Bologna sono:

Lorenzo Musetti

Lorenzo Sonego

Matteo Arnaldi

Simone Bolelli

Andrea Vavassori

Questi invece gli altri raggruppamenti:

Gruppo B (Manchester): Australia, Gran Bretagna, Francia, Svizzera.

(Manchester): Australia, Gran Bretagna, Francia, Svizzera. Gruppo C (Valencia): Spagna, Serbia, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea.

(Valencia): Spagna, Serbia, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea. Gruppo D (Spalato): Croazia, Olanda, Stati Uniti, Finlandia.

Italia, dove vedere Coppa Davis in tv e streaming

I match della fase a gironi dell'Italtennis saranno visibili in chiaro su Rai 2, compreso lo streaming gratuito su RaiPlay. Possibilità di seguire anche la settimana bolognese, su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV.

Sul canale Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 del decoder Sky) invece sarà proposta la differita degli incontri, incluso anche sul sito ufficiale del canale (supertennis.tv) e tramite la piattaforma SuperTenniX (sia da PC che da smartphone).

Coppa Davis, calendario Italia

Mercoledì 13 settembre

Ore 15 Italia-Canada

Venerdì 15 settembre

Ore 15 Italia-Cile

Domenica 17 settembre

Ore 15 Italia-Svezia