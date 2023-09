Dove vedere Laver Cup 2023, streaming diretta tv Supertennis, Eurosport o Sky?

Torna il classico appuntamento di fine settembre nel mondo del tennis con la sesta edizione della Laver Cup. La competizione ideata da Roger Federer che vede sfidarsi il Team Europa contro il Resto del mondo si svolgerà dal 22 al 24 settembre a Vancouver. Scopriamo dove vedere i match in diretta e tutto quel che c'è da sapere sulla competizione

Tutto pronto a Vancouver, i riflettori si stanno per accendere sulla Laver Cup 2023. La competizione ideata da Roger Federer per far incontrare i migliori giocatori in circolazione arriva alla sua sesta edizione. Sarà la prima che non vedrà in campo il campione svizzero, ritiratosi qui proprio lo scorso anno. Scopriamo dove vedere Laver Cup 2023 in diretta TV e tutte le informazioni utili sulla competizione.

Dove vedere Laver Cup 2023 in tv e streaming

La Laver Cup si disputerà dal 22 al 24 settembre. La diretta televisiva sarà disponibile su Eurosport (canale 210 del decoder Sky e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati). Inoltre ci sarà la possibilità di seguire tutto il torneo in streaming su Discovery+, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento annuale o mensile.

Tutto sulla Laver Cup 2023: convocati, regolamento e curiosità sul torneo

La scorsa edizione della Laver Cup ha segnato la storia del tennis. Roger Federer infatti ha deciso di terminare in quell'occasione la sua carriera, alla presenza di Rafael Nadal e Novak Djokovic. Quella del 2022 è stata anche la prima vinta dal Team Resto del Mondo, con il punteggio complessivo di 13-8. L'edizione 2023 si svolgerà a Vancouver dal 22 al 24 settembre all'interno della Rogers Arena, a Vancouver. Scopriamo quali sono i convocati dei due capitani, Bjorn Borg e John McEnroe:

TEAM EUROPE:

Stefanos Tsitipas

Andrey Rublev

Casper Ruud

Hubert Hurkacz

Alejandro Davidovich Fokina

Gael Monfils

Arthur Fils (Alternate)

TEAM RESTO DEL MONDO:

Taylor Fritz

Frances Tiafoe

Tommy Paul

Felix Auger-Aliassime

Ben Shelton

Francisco Cerundolo

Cristopher Eubanks (Alternate)

Milos Raonic (Alternate)

Le regole della competizione sono piuttosto semplici. Nei tre giorni si disputano dodici incontri, 9 singolari e 3 doppi, con il super tie-break a 10 punti in caso di svolgimento terzo set. Ogni incontro vinto porta un punteggio alla squadra vincitrice, che cresce con il passare dei giorni: 1 punto il primo giorno, 2 punti il secondo e 3 punti il terzo. La prima squadra che raggiunge tredici punti vince la competizione.

Le ultime due edizioni della Laver Cup si sono tinte anche di azzurro, con la partecipazione di Matteo Berrettini. Un record di 3 vittorie e 2 sconfitte complessivamente per il tennista romano, che lo scorso anno giocò in doppio con il numero uno Novak Djokovic. Unico altro italiano a partecipare alla competizione è stato Fabio Fognini nel 2019, anno in cui vinse il 1000 di Montecarlo.

Laver Cup 2023, il calendario completo

Al momento non sono ancora stati resi noti i giocatori che si sfideranno all'interno dei singoli match. La struttura delle giornate sarà così composta.

VENERDI 22 SETTEMBRE 2023:

Dalle ore 14:

Match Singolare 1

A seguire

Match Singolare 2

Dalle ore 20:

Match Singolare 3

A seguire

Match di Doppio 1

SABATO 23 SETTEMBRE 2023:

Dalle ore 14:

Match Singolare 4

A seguire

Match Singolare 5

Dalle ore 20:

Match Singolare 6

A seguire

Match di doppio 2

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2023

Dalle ore 13:

Match di doppio 3

A seguire

Match Singolare 10

Se necessario, a seguire

Match singolare 11

Se necessario, a seguire

Match singolare 12