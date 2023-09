Dove vedere Musetti-Rinderknech, ATP 250 di Chengdu Live: Diretta TV, Streaming e orario

La presentazione e tutte le informazioni utili per seguire Musetti-Rinderknech, match di quarti di finale dell'ATP 250 di Zhuhai. Il match si disputerà giovedì 21 settembre alle ore 7:00 del mattino. Chi vince affronterà in semifinale uno tra Safiullin e Thompson

Quarti di finale raggiunti per Lorenzo Musetti a Chengdu. Un secondo turno più difficile del previsto contro l'australiano Sekulic, sconfitto con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-0. Scopriamo quindi dove vedere Musetti-Rinderknech, quarto di finale dell'ATP 250 di Chengdu.

Dove vedere Musetti-Rinderknech in diretta tv e streaming

Musetti-Rinderknech è in programma domenica 24 settembre, come secondo incontro sul Center Court a partire dalle 07.00 italiane (13.00 locali, al termine di Thompson-Safiullin). E' visibile in diretta sui canali di Sky Sport e Supertennis (in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e su Sky al n°212). Inoltre c'è la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di Supertennis (supertennis.tv) e le piattaforme SupertenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

Musetti soffre ma vince al terzo con Sekulic

Una vittoria che sembrava essere scontata considerate le 307 posizioni di differenza che ci sono tra Lorenzo Musetti e Philip Sekulic. Ci è voluta invece una maratona di tre ore per vedere prevalere il tennista di Carrara con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-0 sul giovane australiano. Il break in apertura sembrava far presagire una partita piuttosto semplice per Musetti, che si è andata invece complicando. Un dritto con cui spaccare la palla e la capacità di salire bene sopra sono le caratteristiche principali di Sekulic, al primo torneo a livello ATP.

I primi due parziali sono stati decisi entrambi da un tie-break, equamente spartiti tra i due giocatori in campo. Probabilmente la vittoria del primo da parte di Musetti ha ulteriormente liberato Sekulic e sciolto il braccio, capace di incidere con il dritto. Nel tie-break del secondo parziale l'australiano si è trovato sotto 4-2 ma è riuscito comunque a recuperare e portare la partita al terzo.

La difficile gestione della pressione da parte di Musetti sembrava far presagire il peggio. Il set è andato invece via rapidamente con un comodo 6-0, facilitato dal break ottenuto in apertura di parziale. Le differenti di categorie e la maggiore esperienza a giocare questo tipo di partite ha fatto la differenza e ha giocato a favore di Musetti.

WHAT A POINT 🍿



Musetti and Sekulic are putting on a SHOW! 🎪#ChengduOpen pic.twitter.com/iiE4WcczXC — Tennis TV (@TennisTV) September 23, 2023

Il quarto con Rinderknech per dare un segnale importante

Superato l'ostacolo Sekulic, Lorenzo Musetti sfiderà Arthur Rinderknech nei quarti di finale. Il francese ha sconfitto in apertura di giornata l'americano Marcos Giron con il punteggio di 7-6, 6-4. Una partita che rappresenta un passaggio importante per la stagione di Musetti. Sono soltanto due le semifinali giocate dal tennista azzurro, entrambe su terra rossa di Barcellona e Bastad. I tanti punti conquistati lo scorso anno tra Firenze e Napoli sono una pesante cambiale, arrivare in fondo al torneo è fondamentale per mantenere la propria classifica.

Non ci sono precedenti tra Musetti e Rinderknech. Nelle sfide contro giocatori francesi, Lorenzo ha un record di 5 vittorie e 5 sconfitte. Rinderknech invece ha una serie aperta di 3 vittorie contro giocatori italiani, l'ultima contro Matteo Berrettini agli US Open (4-3 in totale).