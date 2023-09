Holger Rune e l'infortunio alla schiena, è costretto a fermarsi

Un rendimento incostante con qualche sconfitta di troppo, nonostante la quarta posizione nel ranking. Holger Rune dopo un avvio incredibile di stagione ha faticato a trovare risultati e condizione fisica. Dopo il ritiro in Coppa Davis, la madre Aneke spiega che cosa sta succedendo al figlio

Due quarti di finale a Parigi e Wimbledon e sei sconfitte consecutive dopo la finale di Roma. Un rendimento decisamente troppo basso per chi ha l'ambizione di diventare numero uno al mondo. Holger Rune sta attraversando il primo momento difficile della sua giovane carriera. Costretto a ritirarsi dalla sfida di World Group 1 di Coppa Davis, la madre Aneke spiega che cosa sta impedendo al figlio di esprimersi al meglio

Un problema alla schiena blocca Holger Rune

Un infortunio alla schiena costringe Holger Rune a fermarsi. Questo il motivo che impedisce al giovane danese di esprimersi al meglio sul campo da tennis. Non un problema recente, come spiega la madre Aneke attraverso un comunicato stampa. L'infortunio si è palesato per la prima volta a Roma, con un peggioramento a Parigi che ha prodotto una protrusione discale, che causa molto dolore.

Nessuno stop o intervento chirurgico, solo una terapia conservativa che però non ha dato i frutti sperati. Per questo Rune è costretto a fermarsi. "Ha dolore ogni volta che spinge al servizio. Aver preso molto ibuprofene non è servito a nulla e così ora ha bisogno di un iniezione per gestire l'infiammazione che è sopraggiunta".

L'infortunio alla schiena di Holger Rune spiega gli ultimi risultati certamente poco brillanti. Nello swing americano ha raccolto due primi turni, sconfitto a Toronto da Giron e costretto al ritiro a Cincinnati con Carballes.

Quando torna in campo Holger Rune?

C'è da capire quale sarà il futuro di Holger Rune per questo finale di stagione. Quel che è certo è che non prenderà parte alla Laver Cup, competizione d'esibizione che si svolgerà dal 22 al 24 settembre. Il capitano del Team Europe Bjorn Borg ha infatti fatto sapere che Rune sarà rimpiazzato dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. L'obiettivo resta sicuramente la partecipazione alle ATP Finals, che però rischia di complicarsi se lo stop dovesse prolungarsi per molte settimane.

Alejandro Davidovich Fokina will represent Team Europe in Vancouver for Laver Cup 2023. Captain Bjorn Borg has selected Davidovich Fokina to replace Holger Rune, who has withdrawn due to injury.



Read more: https://t.co/jGqrKh23rs pic.twitter.com/xhdVDxxbCT — Laver Cup (@LaverCup) September 17, 2023

Nonostante questo, c'è da essere fiduciosi circa il prossimo futuro del danese. "La buona notizia - conclude mamma Aneke - è che tutti sono concordi nel dire che il problema non pregiudicherà la sua carriera nel lungo termine, ma questo non cambia il fatto che Holger in questo momento sente moltissimo dolore. L'infiammazione va risolta ora così da potergli far chiudere l'anno in buona forma".