Laver Cup, il Resto del Mondo domina il Team Europa nel day 1

La sesta edizione della Laver Cup è entrata nel vivo, è andata infatti in archivio la prima delle tre giornate della competizione che si gioca a Vancouver. Il punteggio dopo questa prima giornata è nettamente in favore del Team Resto del Mondo sul Team Europa

Una partenza incredibile per il Resto del Mondo nella prima giornata della Laver Cup 2023. La competizione a squadre ideata da Roger Federer nel 2017 è arrivata alla sua sesta edizione, la prima che si disputa senza il campione svizzero in campo. Il team capitanato da John McEnroe si è imposto con un pesante 4-0 sul Team Europa, guidato in campo da Bjorn Borg.

Laver Cup, le vittorie di Shelton e Cerundolo aprono la competizione

Ad aprire la Laver Cup 2023 è stato il match tra Ben Shelton e Arthur Fils. C'era grande attesa per questa partita tra due giocatori che tanto bene stanno facendo in questa stagione, soprattutto il tennista americano. Ed è infatti proprio Shelton a portare il primo punto al Resto del Mondo superando Fils con il punteggio di 7-6, 6-1. A decidere il match è stato soprattutto il rendimento della prima di servizio dell'americano (86%), fondamentale con cui costruisce la maggior parte dei suoi punti.

Nel secondo match di giornata è arrivata invece la vittoria di Francisco Cerundolo su Alejandro Davidovich Fokina. L'argentino si è imposto con il punteggio di 6-3, 7-5 al termine di una partita estremamente equilibrata tanto nel punteggio quanto nelle statistiche. I due giocatori sono infatti molto vicini in classifica, con lo spagnolo che sta però vivendo un momento difficile nella stagione dopo una partenza importante.

Il doppio chiude una giornata nera per il Team Europa

In sessione serale si sono presentati sul campo Gael Monfils e Felix Auger-Aliassime. A sorpresa considerato l'ultimo periodo di forma a imporsi è stato il tennista canadese con il punteggio di 6-4, 6-3 sul francese. Auger-Aliassime veniva infatti da un periodo in cui ha raccolto solamente due vittorie negli ultimi quattro mesi, determinata da un problema fisico che si porta dietro da tempo. Troppo pochi i punti vinti con la seconda di servizio da parte di Monfils (38%), percentuale non sufficiente contro un servitore tanto bravo come il giocatore canadese.

A chiudere una giornata da incubo per la squadra capitanata da Bjorn Borg c'è stato il match di doppio. Per il team Europa è tornato in campo Arthur Fils insieme ad Andrey Rublev, mentre dall'altra parte della rete c'erano Frances Tiafoe e Tommy Paul. Il duo americano ha avuto ragione degli avversari soltanto al super tie-break del terzo set, con il punteggio di 6-3, 4-6, 10-6.

La seconda giornata della Laver Cup potrà già dire tanto su chi vincerà la competizione. I match giocati oggi infatti porteranno 2 punti al team che si li aggiudicherà, e in caso di un'altra grande prestazione del team Resto del Mondo la vittoria potrebbe essere già indirizzata.