Musetti-Safiullin, dove vedere semifinale Atp Chengdu 2023 LIVE: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Musetti-Safiullin. Il match è in programma il 25 settembre e vale prima semifinale del 250 cinese. Chi vince se la vedrà, nell'ultimo atto, con uno tra Zverev/Kecmanovic e Dimitrov/O'Connell.

Lorenzo Musetti affronterà Roman Safiullin nella prima semifinale dell'Atp Chengdu 2023. Il 250 cinese è uno dei tornei che hanno luogo in questa settimana tennistica, assieme al 250 di Zhuhai (anch'esso si disputa in Cina e su cemento). L'azzurro (testa di serie n°2), dopo aver ricevuto un bye all'esordio, ha sconfitto il qualificato australiano Philip Sekulic e il francese Arthur Rinderknech. Il suo avversario russo, n°55 Atp, ha avuto la meglio sullo statunitense Brandon Nakashima, il britannico Daniel Evans e ha usufruito del ritiro dell'australiano Jordan Thompson. Il confronto Musetti-Safiullin è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Musetti-Safiullin, Atp Chengdu 2023: dove vedere e orario

Musetti-Safiullin è in programma lunedì 25 settembre, con campo e orario ancora da stabilire. E' visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e SuperTennis (in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e su Sky al n°212). Inoltre c'è la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).