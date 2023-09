Tabellone US Open 2023: Sinner e Arnaldi al 3° turno, ecco chi incontreranno

Sui campi in cemento di Flushing Meadows è cominciato l'ultimo Slam della stagione. Tra gli italiani subito prima del previsto Musetti e Berrettini, mentre avanzano nel tabellone degli US Open 2023 Jannik Sinner e il sorprendente Arnaldi. Tra i big saltano le teste di serie di Rune, Ruud e Tsitsipas.

Gli US Open 2023 si apprestano a chiudere la prima settimana di gioco. La 143° edizione del torneo newyorkese ha preso il via domenica 28 agosto, primo giorno ufficiale del tabellone principale, e continuerà fino al 10 settembre, data della finale. Prima di queste due settimane, come di consueto, si sono svolte le qualificazioni che hanno determinato il tabellone US Open 2023. Campioni in carica Carlos Alcaraz tra gli uomini e Iga Świątek tra le donne.

Sarà un montepremi US Open 2023 da record quest'anno, che arriverà a toccare ben 65 milioni di dollari, 8% in più (circa 5 milioni di dollari) rispetto al 2022, con 3 milioni di questi che andranno direttamente ai vincitori dei tornei singolari. Convertendo in euro, parliamo di un montepremi totale di 59 milioni e 850 mila euro circa.

Tabellone maschile US Open 2023 oggi: i possibili ottavi di finale

In attesa della seconda settimana dello Slam americano, ipotizziamo quali potrebbero essere gli ottavi di finale dell'edizione di quest'anno, in base alle teste di serie rimaste ad oggi 1 settembre:

Alcaraz-Norrie

Sinner-Zverev

Medvedev-De Minaur

Mmoh-Rublev

Zhang-Tiafoe

Paul-Shelton

Bonzi-Fritz

Gojo-Djokovic

Tabellone US Open 2023: quando giocano Sinner e Arnaldi

Dopo l'eliminazione di Musetti, Cecchinato, Travaglia, Sonego e Berrettini rimangono in gara Jannik Sinner e Matteo Arnaldi. Vediamo contro chi giocheranno e chi li attende al terzo turno degli US Open.

Terzo turno Italiani PARTE ALTA

Arnaldi-Norrie, 2 settembre ore 17:00

Sinner-Wawrinka, 2 settembre ore 17:00

Tabellone US Open 2023: il montepremi turno per turno e il prize money del vincitore

Come detto in precedenza, il montepremi US Open 2023 sarà il più alto di sempre per lo Slam che si svolge sui campi di Flushing Meadows, ben 65 milioni di dollari che tradotti in euro ammontano a circa 60 milioni. Vediamo di seguito tutti i prize money, turno per turno, dalle qualificazioni fino alla finale:

Torneo Singolare Montepremi tabellone US Open 2023 Vincitore € 2,762,175 Finalista € 1,381,087 Semifinali € 713,561 Quarti di finale € 418,929 Quarto turno € 261,485 Terzo turno € 175,858 Secondo turno € 113,249 Primo Turno € 75,039 Terzo turno Qualificazioni € 41,432 Secondo turno Qualificazioni € 31,765 Primo turno Qualificazioni € 20,255 Montepremi Tabellone singolare US Open 2023

Quanto hanno guadagnato gli italiani agli US Open 2023?

Sono diversi i tennisti azzurri impegnati nel tabellone principale maschile degli US Open, come erano tanti anche quelli impegnati nelle qualificazioni. Vediamo nel dettaglio quanto hanno guadagnato tutti gli italiani agli US Open 2023.

GUADAGNI ITALIANI TABELLONE PRINCIPALE US OPEN 2023

Jannik Sinner - € 175,858 (in gara al 3° turno)

Matteo Arnaldi - € 175,858 (in gara al 3° turno)

Eliminati al secondo turno del tabellone degli US Open 2023:

Matteo Berrettini ha guadagnato € 113,249

Lorenzo Sonego - € 113,249

Eliminati al primo turno del tabellone degli US Open 2023:

Lorenzo Musetti ha guadagnato € 75,039

Marco Cecchinato - € 75,039

Stefano Travaglia - € 75,039

GUADAGNI ITALIANI TABELLONE QUALIFICAZIONI US OPEN 2023