Dove vedere Korda-Mannarino, finale ATP 250 Astana: diretta tv in chiaro e orario

Giunge all'atto finale il torneo ATP 250 di Astana. Si sfideranno per il titolo l'americano Sebastian Korda e il francese Adrian Mannarino. Scopriamo dove poter seguire la finale del torneo di Astana in diretta tv e streaming e tutte le informazioni utili sul match

Sebastian Korda e Adrian Mannarino si giocheranno l'ATP 250 di Astana. Arriva dunque all'atto finale il torneo kazako che si è giocato in contemporanea al torneo di Pechino. Per il francese sarebbe il secondo titolo in stagione, mentre per il figlio del più celebre Petr Korda sarebbe il secondo in carriera dopo il 250 di Parma nel 2021. Scopriamo dove vedere Korda-Mannarino in diretta tv e streaming e il percorso dei due giocatori nel torneo.

Dove vedere Korda-Mannarino in diretta tv e streaming e orario

Il match tra Korda e Mannarino è previsto martedì 3 ottobre non prima delle 11:30 ora italiana (comunque dopo la conclusione della finale di doppio). La copertura televisiva dell'incontro è in chiaro sul canale Supertennis (Canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà possibile seguire la finale di Astana anche in diretta streaming sul sito (supertennis.tv) e attraverso l'applicazione Supertennix, previo abbonamento.

Korda e Mannarino, il percorso nel torneo

La finale dell'ATP 250 di Astana ci dirà chi sarà il successore di Novak Djokovic. Il primo ad aver raggiunto l'atto conclusivo del torneo kazako è Seb Korda, che in semifinale ha superato Medjedovic con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6 in quasi tre ore di match. Una tendenza consolidata durante tutto il torneo, che ha visto l'americano giocare un totale di sei tie-break e aver sempre concesso almeno un set ai suoi avversari, ad esclusione del secondo turno contro Borges.

Di seguito tutti i match disputati da Korda nel corso del torneo:

1° turno: Korda def. Popyrin 7-6, 6-7, 6-4

2° turno: Korda def. Borges 6-4, 7-6

Quarto di finale: Korda def. Griekspoor 6-4, 4-6, 6-3

Semifinale: Korda def. Medjedovic 6-7, 7-6, 7-6

Adrian Mannarino ha invece avuto un percorso più semplice per giungere in finale. L'unico incontro che si è prolungato al terzo set è il secondo turno contro Kachmazov, vinto dal francese per 6-2, 5-7, 6-3. Anche per Mannarino scopriamo per intero il percorso svolto all'interno dell'ATP 250 di Astana:

1° turno: Mannarino def. Rinderknech 7-6, 6-2

2° turno: Mannarino def. Kachmazov 6-2, 5-7, 6-3

Quarto di finale: Mannarino def. Rodionov 6-1, 7-6

Semifinale: Mannarino def. Ofner 6-4, 6-2

Non ci sono precedenti tra i due giocatori nel circuito ATP. Il favorito è probabilmente Sebastian Korda per tecnica e talento in campo, ma Mannarino farà valere la sua maggiore esperienza e la sua capacità di destabilizzare gli avversari anche sul piano nervoso.