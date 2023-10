Zverev-Medvedev, dove vedere semifinale Atp Pechino 2023 LIVE: DIRETTA tv in chiaro, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Zverev-Medvedev. Il match è in programma il 3 ottobre e vale come penultimo atto del 500 cinese. Chi vince se la vedrà, in finale, con uno tra Alcaraz/Ruud e Dimitrov/Sinner.

Alexander Zverev sfiderà Daniil Medvedev nella prima semifinale dell'Atp Pechino 2023. Il 500 cinese è uno dei tornei che hanno luogo in questa settimana tennistica, assieme al 250 di Astana; il primo si disputa sul cemento all'aperto, il secondo è indoor. Il tedesco (testa di serie n°8) ha al momento sconfitto l'argentino Diego Schwartzman, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e il cileno Nicolas Jarry. Il suo avversario russo, n°2 del seeding, ha avuto la meglio sullo statunitense Tommy Paul, l'australiano Alex De Minaur e il russo Daniil Medvedev. Il confronto Zverev-Medvedev è al suo diciassettesimo atto, con il secondo che è avanti per 9-7 nei precedenti.

Zverev-Medvedev, Atp Pechino 2023: dove vedere e orario

Zverev-Medvedev è in programma martedì 3 ottobre, come terzo incontro sul Diamond, non prima delle 10.30 italiane (16.30 locali). E' visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e sulla piattaforma satellitare Sky al n°212. Inoltre c'è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme Sky Go, SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).