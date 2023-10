Jannik Sinner soffre ma vola in semifinale dell'ATP 500 di Pechino

Sarà Sinner contro Alcaraz in semifinale all'ATP 500 di Pechino. Jannik gioca un match serratissimo contro Grigor Dimitrov e dopo un oltre due ore e mezza ha la meglio sul bulgaro. Ancora non al meglio dal punto di vista fisico, la vittoria di Sinner ha un peso specifico importante

Non c'è pace per Jannik Sinner, che soffre più del previsto ma vola in Semifinale all'ATP 500 Pechino. Sconfitto nei quarti di finale Grigor Dimitrov con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2. Un match che sembrava essere ben indirizzato per l'altoatesino e che invece si è complicato incredibilmente. Nella semifinale di domani contro Alcaraz dovrà fare decisamente di più se vuole portare a casa la partita.

Sinner soffre ma vince su un buon Dimitrov

Ci è voluta tutta la grinta e il cuore di Jannik Sinner per vincere questo match contro Grigor Dimitrov all'ATP 500 di Pechino. La partita è nettamente divisa in due, prima e dopo il calo di condizione dell'altoatesino. Fino al 3-3 del secondo parziale infatti l'incontro è stato quasi sempre nelle mani di Sinner. La seconda di servizio ha infatti fatto la differenza nell'assegnazione del primo parziale, dove l'azzurro ha realizzato il 92% dei punti contro il 60% del bulgaro. Il primo set è stato inoltre condizionato dal break maturato al primo turno di servizio di Dimitrov, che non è mai riuscito a risanare lo strappo.

La partita cambia decisamente nel settimo gioco del secondo set. Ci sono un totale di quattro palle break per Sinner per portarsi sul 4-3 e servizio. Soprattutto sulla seconda non è stato capace di chiudere un passante di rovescio relativamente semplice, che avrebbe potuto chiudere lì la partita. Dimitrov si accorge che la partita potrebbe cambiare e nel game successivo strappa a 30 il servizio.

Nel terzo e decisivo set la partita cambia ancora, con gli scambi che si allungano e i due che si sfidano principalmente sul piano fisico. Una strategia corretta sul piano logico, poiché Sinner continua a mostrare qualche problema di salute (ha anche vomitato durante il match), ma che non ha portato i frutti che sperava Dimitrov. Un break in apertura e uno in chiusura di parziale regalano a Sinner un match complicato, ora dovrà necessariamente alzare il livello se vuole giocarsela alla pari con Alcaraz.

Quanto vale in classifica la vittoria contro Dimitrov

La vittoria ottenuta da Jannik Sinner nei quarti di finale dell'ATP 500 di Pechino vale doppio. Non soltanto la possibilità di giocare l'ottava semifinale della stagione, ma anche in termini di punti e ranking mondiale. La vittoria contro Dimitrov infatti porta Sinner a 4.555 punti, che bastano all'azzurro per riguadagnare la posizione numero 6 del ranking (suo attuale Best Ranking). Un altro passo avanti compiuto anche in termini di corsa alle ATP Finals di Torino, dove ora è soltanto a 300 punti dalla matematica qualificazione.

La semifinale contro Alcaraz è però ancora più importante. In caso di successo sul tennista spagnolo, i punti in classifica per Sinner diventerebbero 4.675 e gli consentirebbero di salire al numero 4 delle classifiche mondiale. Non una posizione qualunque per il tennis italiano, dal momento che eguaglierebbe Adriano Panatta come miglior tennista italiano di sempre in termini di ranking.