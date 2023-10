Rublev-Hurkacz, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere finale Masters 1000 Shanghai

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match il russo e il polacco valevole per la finale del Masters 1000 cinese (inizio ore 10.30 italiane). Quattro i precedenti tra i due tennisti, che vede il bilancio in perfetta parità: due vittore ciascuno.

Domenica 15 ottobre alle ore 10.30 (le 16.30 locali) si disputerà il match Rublev-Hurkacz, valevole per la finale del Masters 1000 di Shanghai.

Il tennista russo (nessun set perso) ha eliminato i francese Halys, Mannarino, Humbert, lo statunitense Paul e il bulgaro Dimitrov, mentre il polacco (due set persi) ha avuto la meglio sull'australiano Kokkinakis, il taiwanese Hsu, il cinese Zhizhen, l'ungherese Marozsan e lo statunitense Korda.

Sono quattro i precedenti tra i due protagonisti con un bilancio in perfetta parità: due successi ciascuno, con i primi due ad appannaggio di Hurkacz (Roma 2020 e Miami 2021), mentre gli ultimi di Rublev (entrambi nel 2022, Dubai e Indian Wells).

Dove vedere Rublev-Hurkacz

La finale del Masters 1000 di Shanghai tra Rublev-Hurkacz si potrà seguire sui canali Sky Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch. 203), con telecronaca della giornalista Elena Pero e il commento tecnico dell'ex tennista Stefano Pescosolido.

Per gli abbonati di Sky (da più di un anno) l'incontro sarà disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.