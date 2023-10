Sinner-Medvedev, dove vedere finale Atp Vienna 2023 LIVE: DIRETTA tv gratis, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Sinner-Medvedev. L'incontro è in programma il 29 ottobre e vale come atto conclusivo del 500 austriaco. L'azzurro cerca il decimo titolo Atp, il russo il ventunesimo.

La finale dell'Atp Vienna 2023 (cemento indoor) sarà Sinner-Medvedev. L'azzurro, testa di serie n°2, ha raggiunto l'ultimo atto sconfiggendo gli statunitensi Ben Shelton e Frances Tiafoe, il connazionale Lorenzo Sonego e il russo Andrey Rublev. Il nativo di Mosca, n°1 del seeding, ha invece avuto la meglio sul francese Arthur Fils, il bulgaro Grigor Dimitrov, il connazionale Karen Khachanov e il greco Stefanos Tsitsipas.

Il confronto tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è al suo ottavo atto, con il secondo che è avanti per 7-1 nei precedenti. Per il tennista altoatesino si tratta della tredicesima finale a livello Atp (9 successi e 3 sconfitte); il russo, invece, è alla sua trentaseiesima (venti vinte e quindici perse).

Sinner-Medvedev, Atp Vienna 2023: dove vedere in tv e streaming gratis

Sinner-Medvedev è in programma domenica 29 ottobre, come secondo incontro sul Center Court non prima delle 09.30 italiane (16.30 locali, al termine della finale di doppio). E' visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e SuperTennis (in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e su Sky al n°212). Inoltre c'è la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

I precedenti tra Sinner e Medvedev