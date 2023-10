Sinner-Rublev, dove vedere semifinale Atp Vienna 2023 LIVE: DIRETTA tv gratis, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Sinner-Rublev. Il match è in programma il 28 ottobre e vale come penultimo atto del 500 austriaco. Chi vince se la vedrà, in finale, con uno tra Medvedev e Tsitsipas.

Jannik Sinner conquista la semifinale dell'Atp Vienna 2023. L'azzurro, testa di serie n°2, affronterà Andrey Rublev dopo aver sconfitto gli statunitensi Ben Shelton e Frances Tiafoe e il connazionale Lorenzo Sonego nei primi tre turni. Il russo (n°3 del seeding) ha raggiunto il penultimo atto del torneo avendo la meglio sull'australiano Alexei Popyrin, l'italiano Matteo Arnaldi e il tedesco Alexander Zverev. Il confronto Sinner-Rublev è al suo sesto atto, con l'italiano che è in vantaggio per 3-2 nei precedenti.

Sinner-Rublev, Atp Vienna 2023: dove vedere in tv e streaming

Sinner-Rublev è in programma sabato 28 ottobre, come secondo incontro sul Center Court, non prima delle ore 15.30 (al termine di Medvedev-Tsitsipas). E' visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e SuperTennis (in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e su Sky al n°212). Inoltre c'è la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

I precedenti tra Sinner e Rublev