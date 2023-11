Alcaraz-Zverev, dove vedere Atp Finals Torino 2023 LIVE: DIRETTA tv gratis, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Alcaraz-Zverev. L'incontro è in programma il 13 novembre e vale per la prima giornata di queste Finali torinesi (Gruppo Rosso). Chi si impone affronterà, nel prossimo match, il vincente di Medvedev-Rublev.

Carlos Alcaraz inizia il suo cammino nelle Atp Finals Torino 2023, torneo conclusivo di fine anno a cui partecipano i migliori otto del ranking. La testa di serie n°2 sfiderà, nel turno d'esordio della prima giornata, Alexander Zverev (n°7 del seeding). Il confronto Alcaraz-Zverev è al suo settimo atto, con i precedenti tra i due in perfetta parità: 2-2.

Sia il tennista nativo di Murcia che quello tedesco sono stati inseriti nel Gruppo Rosso, assieme a Daniil Medvedev e Andrey Rublev (rispettivamente teste di serie n°3 e 5), che si affronteranno nell'altro primo match del calendario delle Atp Finals 2023.

Alcaraz-Zverev, Atp Finals Torino 2023: dove vedere in tv e streaming gratis

Alcaraz-Zverev è in programma lunedì 13 novembre, come secondo incontro sul Centre Court, non prima delle ore 14.30 (al termine del primo match di doppio). E' visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e Rai 2 (canali 2 e 502 del digitale terrestre), con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV, RaiPlay e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

I precedenti tra Alcaraz e Zverev