Djokovic-Rublev, dove vedere semifinale Atp Parigi Bercy 2023 LIVE oggi: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Djokovic-Rublev. L'incontro è in programma oggi 4 novembre e vale come seconda semifinale del Masters 1000 francese. Chi vince affronterà, nell'ultimo atto del torneo, uno tra Dimitrov e Tsitsipas.

Novak Djokovic prosegue il suo cammino nell'Atp Parigi Bercy 2023: la testa di serie n°1 ha raggiunto la semifinale dell'ultimo Masters 1000 dell'anno (cemento indoor) e sfiderà Andrey Rublev, n°5 del seeding. Il confronto Djokovic-Rublev è al suo sesto atto, con il serbo che è avanti per 4-1 nei precedenti.

Il cammino del serbo, sino al penultimo atto del torneo francese, lo ha visto imporsi sull'argentino Tomas Martin Etcheverry, l'olandese Tallon Griekspoor e il danese Holger Rune dopo il bye ricevuto all'esordio. Il russo, invece, ha avuto la meglio contro il qualificato giapponese Yoshihito Nishioka, il qualificato olandese Botic Van De Zandschulp e l'australiano Alex De Minaur (anche lui dopo aver avuto un bye al primo turno).

Djokovic-Rublev, Atp Parigi Bercy 2023: dove vedere in tv e streaming

Djokovic-Rublev è in programma oggi sabato 4 novembre, come quarto incontro sul Court Central, non prima delle ore 16.30 (al termine di Tsitsipas-Dimitrov). E' visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming. Quest'ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

I precedenti tra Djokovic e Rublev