Tsitsipas-Dimitrov, dove vedere semifinale Atp Parigi Bercy 2023 LIVE: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Tsitsipas-Dimitrov. Il match è in programma il 4 novembre e vale come penultimo atto del Masters 1000 francese. Chi vince se la vedrà, in finale, con uno tra Djokovic/Rune e De Minaur/Rublev.

Stefanos Tsitsipas continua il suo percorso nell'Atp Parigi Bercy 2023, nono e ultimo Masters 1000 della stagione (cemento indoor). Il greco, testa di serie n°7, ha raggiunto la semifinale del torneo battendo il canadese Félix Auger-Aliassime, il tedesco Alexander Zverev e il russo Karen Khachanov (dopo aver ricevuto un bye all'esordio). Il suo avversario sarà Grigor Dimitrov (n°17), che finora ha avuto la meglio sull'azzurro Lorenzo Musetti, il russo Daniil Medvedev, il kazako Alexander Bublik e il polacco Hubert Hurkacz. Tsitsipas-Dimitrov conta ben otto precedenti, con l'ellenico che è ampiamente in vantaggio sul bulgaro: 6-1.

Tsitsipas-Dimitrov, Atp Parigi Bercy 2023: dove vedere in tv e streaming

Tsitsipas-Dimitrov è in programma sabato 4 novembre, come secondo incontro sul Court Central, non prima delle ore 14.00 (al termine della prima semifinale di doppio). E' visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming. Quest'ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

I precedenti tra Tsitsipas e Dimitrov