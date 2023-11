Djokovic-Rune, dove vedere Atp Finals Torino 2023 LIVE: DIRETTA tv gratis, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Djokovic-Rune. Il match è in programma il 12 novembre e vale per la prima giornata di queste Finali torinesi (Gruppo Verde). Chi si impone sfiderà, nel prossimo incontro, il vincente di Djokovic-Rune.

Novak Djokovic comincia il suo percorso nelle Atp Finals Torino 2023, evento conclusivo a cui partecipano i migliori otto della stagione. Il serbo, testa di serie n°1, affronterà Holger Rune (n°8 del seeding) nella prima giornata del torneo italiano. Il confronto Djokovic-Rune ha quattro precedenti, il cui bilancio è in perfetta parità: 2-2.

Sia il tennista nativo di Belgrado che quello scandinavo fanno parte del Gruppo Verde, assieme all'azzurro Jannik Sinner e al greco Stefanos Tsitsipas (rispettivamente teste di serie n°4 e 6).

Djokovic-Rune, Atp Finals Torino 2023: dove vedere in tv e streaming gratis

Djokovic-Rune è in programma domenica 12 novembre, come quarto incontro sul Centre Court, non prima delle ore 21.00 (al termine del secondo match di doppio). E' visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming. Quest'ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

I precedenti tra Djokovic e Rune