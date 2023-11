Sinner-Tsitsipas, dove vedere Atp Finals Torino 2023 LIVE: DIRETTA tv gratis, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Sinner-Tsitsipas. L'incontro è in programma il 12 novembre e vale per la prima giornata di queste Finali torinesi (Gruppo Verde). Chi si impone affronterà, nel prossimo incontro, il vincente di Djokovic-Rune.

Jannik Sinner inizia il suo cammino nelle Atp Finals Torino 2023, torneo conclusivo a cui partecipano i migliori otto della stagione. La testa di serie n°4 ha conquistato l'accesso ai quarti di finale del 250 francese (cemento indoor) e sfiderà Stefanos Tsitsipas, n°6 del seeding. Il confronto Sinner-Tsitsipas è al suo ottavo atto, con il greco che è in vantaggio per 6-2 nei precedenti.

Sia il tennista altoatesino che quello ellenico sono stati inseriti nel Gruppo Verde, assieme al serbo Novak Djokovic e al danese Holger Rune (rispettivamente teste di serie n°1 e 8).

Sinner-Tsitsipas, Atp Finals Torino 2023: dove vedere in tv e streaming gratis

Sinner-Tsitsipas è in programma domenica 12 novembre, come secondo incontro sul Centre Court, e non prima delle ore 14.30 (al termine del primo incontro di doppio). E' visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e Rai 2 (canali 2 e 502 del digitale terrestre), con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV, RaiPlay e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

I precedenti tra Sinner e Tsitsipas