Sinner-De Minaur, streaming gratis e diretta tv Supertennis o Sky? Dove vedere Masters 1000 Parigi-Bercy

Presentazione e come seguire in tv e streaming il terzo turno del torneo francese, che vedrà opposti l'azzurro e l'australiano. Cinque i precedenti che hanno sempre prevalere il tennista altoatesino, l'ultimo lo scorso agosto, nel Masters 1000 di Toronto.

Oggi pomeriggio non prima delle ore 17 sarà in programma (sul campo principale) il match Sinner-De Minaur, valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Nell'incontro d'esordio il tennista azzurro (Bye al primo turno) ha sconfitto lo statunitense McDonald, mentre l'australiano (numero 13 del seeding) ha avuto la meglio sul britannico Murray e sul serbo Lajovic.

Sono cinque i precedenti tra i due protagonisti odierni, con Sinner avanti per 5-0, grazie ai successi al Next Gen Atp Finals 2019, Sofia 2020, Australian Open 2022, Masters 1000 di Madrid 2022 e quello di Toronto lo scorso agosto (finale). Chi avrà la meglio, nei quarti di finale in programma domani, affronterà il vincente della sfida che vedrà opposti il russo Rublev e l'olandese van De Zandschulp.

Dove vedere Sinner-De Minaur in tv e streaming

La sfida tra Sinner-De Minaur si potrà seguire sui canali Sky Sport Uno (ch. 201 e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch.203). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.