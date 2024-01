Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere finale doppio Australian Open

Presentazione e come seguire in tv e streaming la finale del doppio maschile degli Australian Open in programma questa mattina alle ore 10.45 italiane. A sfidarsi per il primo Slam della stagione, saranno gli azzurri Bolelli/Vavassori contro l'indiano Bopanna e l'australiano Ebden.

Questa mattina non prima delle 11 italiane (le 21 locali), alla "Rod Laver Arena", si disputerà il match tra Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden, valevole per la finale di doppio maschile degli Australian Open, in corso di svolgimento sui campi in cemento (outdoor) del "Melbourne Park".

Nel loro percorso australiano, il duo azzurro ha esordito con il brivido: infatti hanno rimontato da sotto 1-4 nel tie-break del terzo set al primo turno contro Arneodo e Weissborn. Nei turni successi è stato un crescendo, con la vittoria sugli specialisti transalpini Mahut-Vasselin, quello contro Cacic-Molchanov e nei quarti contro i tedeschi Krawietz e Puetz.

Infine in semifinale altra sfida Italia-Germania e altro successo, stavolta di un soffio e al tie-break (10-5 il finale) del terzo su Hanfmann e Koepfer. Solo tre coppie nella storia del tennis azzurro sono arrivate all'ultimo atto di uno Slam: i primatisti Pietrangeli-Sirola, i primi campioni azzurri nell'era Open Bolelli-Fognini, che hanno trionfato a Melbourne nel 2015 e poi la coppia odierna Bolelli-Vavassori.

Dove vedere Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden in tv e streaming

La finale degli Australian Open di doppio maschile tra Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden, sarà visibile in diretta e in esclusiva sul canale Eurosport (canale 210 del decoder Sky) e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati). Inoltre ci sarà la possibilità di seguire la sfida in streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento annuale o mensile, ma altre opzioni saranno rappresentate da TIMVISION, Sky Go, NOW e Discovery +.