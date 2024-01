Per che squadra tifa Sinner? Ecco la passione calcistica del tennista italiano

Un 2023 spaziale, un 2024 che è cominciato ancora meglio: Jannik Sinner è la nuova stella del tennis, non solo di quello italiano. Grande appassionato di calcio, non ha mai nascosto la propria passione per un club italiano: ecco per che squadra tifa

Il 2023 di Jannik Sinner è stato da incorniciare: ottime prestazioni negli Slam, vittorie nei Master 1000, la finale alle ATP Finals di Torino e poi la storica vittoria in Coppa Davis con l'Italia. Insomma, davvero un grande momento per Sinner, che è ripartito in questo 2024 arrivando alla finale degli Australian Open dopo aver perso un solo set in tutto il torneo, peraltro contro Djokovic in semifinale. L'altoatesino è davvero la stella più luminosa del firmamento tennistico internazionale, visto che anche Alcaraz, dopo Wimbledon dell'anno scorso, sembra attraversare un momento di difficoltà. Sinner, peraltro, è anche un appassionato di calcio: non ha mai nascosto infatti la sua passione per una squadra italiana. Ecco per chi tifa Jannik Sinner.

Per chi tifa Jannik Sinner? Il tennista italiano è tifoso del Milan: la rivelazione

Jannik Sinner, in un'intervista al Corriere della Sera, ha rivelato la propria passione calcistica: è tifoso del Milan. Ecco cosa ha detto: "Il mio compagno di stanza a Bordighera era un milanista sfegatato, così mi sono appassionato anch'io. Mi piace Ibra perché è capace di andare oltre lo sport". Insomma, di certo il tennista non si nasconde. Non lo fece neanche al termine di una sfida agli Internazionali di Roma contro l'interista Fabio Fognini nel maggio 2022, quando Inter e Milan stavano duellando per lo Scudetto: sulla telecamera, Jannik dopo la vittoria firmò aggiungendo un eloquente "Forza Milan!". Pochi dubbi, insomma: Sinner è tifoso del Milan.