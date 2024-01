Tabellone Australian Open, definiti i quarti di finale maschili e femminili

A Melbourne i tabelloni maschili e femminili si sono allineati ai quarti di finale. Jannik Sinner l'unico azzurro rimasto in corsa, che sfiderà il russo Rublev: eventuale semifinale con il vincente della sfida tra il serbo Djokovic e lo statunitense Fritz.

Agli Australian Open, in corso di svolgimento sui campi in cemento (outdoor) del "Melbourne Park", si entra nella fase calda, vito che i tabelloni maschili e si sono allineati ai quarti di finale (in programma il 23 e il 24 gennaio).

Un solo tennista italiano ancora in corsa, ovvero Jannik Sinner, che fino ad ora non ha perso nemmeno un set e ha dimostrato un ottimo stato di forma, suo avversario, il russo Rublev. Nella stessa parte di tabellone, c'è come quasi sempre capita, il numero 1 del mondo, Djokovic, opposto a Fritz. Nella parte basse invece, l'altro grande favorito, Alcaraz se la vedrà contro Zverev, mentre l'ultimo quarto vedrà opposti Medvedev e Hurkacz.

Tra le donne, invece sono due le grandi favorite rimaste in gara: Sabalenka e Gauff che sfideranno (parte bassa del seeding) rispettivamente Krejcikova e Kostyuk. Nella parte alta presenti quattro outsiders: Zheng contro Kalinskaja e Noskova contro Yastremska.

Quarti di finale Australian Open, i tabelloni maschili e femminili

UOMINI

[1] Djokovic-Fritz [12]

[4] Sinner -Rublev [5]

[9] Hurkacz-Medvedev [3]

[6] Zverev-Alcaraz [2]

DONNE

Noskova- Yastremska

Kalinskaya - [12] Zheng

Kostyuk - [4] Gauff

[9] Krejcikova - [2] Sabalenka