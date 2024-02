Coppa Davis 2024, il programma del turno preliminare. Italia già qualificata per la fase a gironi

Nel prossimo weekend si disputerà il turno preliminare della Coppa Davis, che non vedrà in campo l'Italia grazie alla vittoria della scorsa stagione. Tra i match più interessanti in programma ci sono, Croazia-Belgio, Paesi Bassi-Svizzera, Usa-Ucraina e Kazakistan-Argentina.

Nel 2023 l'Italia di capitan Filippo Volandri è riuscita a vincere la Coppa Davis dopo 47 anni di attesa, grazie alla vittoria in finale (a Malaga) contro l'Australia.

Con questa vittoria gli azzurri si sono garantiti direttamente la qualificazione alla fase a gironi del prossimo mese di settembre, senza passare per il turno preliminare che si disputerà nel prossimo weekend. Stessa sorte anche per la Nazionale australiana in quanto finalista e per le due wild card, Gran Bretagna e Spagna.

Tra i match più interessanti del turno preliminare troviamo Croazia-Belgio, Paesi Bassi-Svizzera, USA-Ucraina, Kazakistan-Argentina e Serbia-Slovacchia, dove non sarà protagonista Novak Djokovic. La fase a gironi (quattro squadra divise in quattro gironi) si disputerà dal 10 al 15 settembre, che vedranno in campo le quattro Nazionali già qualificate ai quali si aggiungeranno le dodici vincitrici del turno preliminare. La fase finale sarà in programma dal 19 al 24 novembre sempre a Malaga.

Coppa Davis 2024, il programma del turno preliminare

Canada-Corea del Sud

Serbia-Slovacchia

Croazia-Belgio

Germania-Ungheria

Paesi Bassi-Svizzera

Cechia-Israele

USA-Ucraina

Finlandia-Portogallo

Francia-Cina Taipei

Kazakistan-Argentina

Svezia-Brasile

Cile-Perù