Dove vedere Atp Marsiglia, streaming gratis e diretta TV Supertennis o Sky Sport?

Presentazione e come seguire in tv e streaming il torneo francese. Due i tennisti italiani presenti: Musetti che esordirà contro il tedesco Marterer, mentre Zeppieri oggi disputerà il secondo ed ultimo turno di Qualificazioni contro il transalpino Grenier.

Da lunedì 5 a domenica 11 febbraio sarà in programma al "Palais des Sports" il torneo Atp di Marsiglia (cemento indoor), che vedrà la presenza di due tennisti italiani, ovvero Musetti (numero 6 del seeding) che affronterà il tedesco Marterer, mentre Zeppieri oggi disputerà il secondo ed ultimo turno di Qualificazioni contro il transalpino Grenier.

Main Draw composto da ventotto giocatori e con le prime quattro teste di serie che salteranno il primo turno (grazie al Bye): Hurkacz, Dimitrov, Khachanov e Humbert. Presente il veterano Murray (esordio contro Machac), ma anche Bautista Agut e Gasquet che saranno di fronte l'uno contro l'altro. Assente il vincitore della scorsa stagione, Rublev, che in finale sconfisse Auger-Aliassime con il punteggio di 7-5, 7-6

Dove vedere Atp Marsiglia in tv e streaming

Il torneo Atp di Marsiglia sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), Sky Sport Tennis (ch. 203). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Atp Marsiglia, il calendario

Lunedì 5 febbraio: primo turno – dalle 12:00

Martedì 6 febbraio: primo turno – dalle 12:30

Mercoledì 7 febbraio: primo/secondo turno – dalle 12:30

Giovedì 8 febbraio: secondo turno – dalle 12:30

Venerdì 9 febbraio: quarti di finale – dalle 12:30

Sabato 10 febbraio: semifinali – dalle 12:30

Domenica 11 febbraio: finale – ore 15:00