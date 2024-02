Dove vedere Atp Rotterdam, streaming gratis e diretta TV in chiaro?

Presentazione e come seguire in tv e streaming il torneo olandese, che vedrà la presenza dell'azzurro Jannik Sinner (numero 1 del seeding), dopo la vittoria agli Australian Open: per l'altoatesino esordio contro van De Zandschulp. Al via anche Musetti e Sonego.

Da lunedì 12 a domenica 18 febbraio si disputerà al "Rotterdam Ahoy" il torneo Atp di Rotterdam (cemento indoor), che vedrà al via trentadue giocatori, con otto teste di serie: la numero 1 sarà l'azzurro Jannik Sinner, che dopo il trionfo agli Australian Open tornerà in campo con l'obiettivo di vincere il torneo e diventare il numero tre del mondo. All'esordio se la vedrà con il tennista di casa van De Zandschulp. Al via anche Musetti e Sonego che affronteranno rispettivamente l'olandese Griekspoor e il bulgaro Dimitrov.

Gli avversari più temibili per Sinner, saranno Rublev, Ruud, Hurkacz (possibile sfida in semifinale) e De Minaur; tra gli incontri più interessanti di primo turno, troviamo Safiullin-Rune, Korda-De Minaur e Coric-Bublik.

Dove vedere Atp Rotterdam in tv e streaming

Il torneo Atp di Rotterdam sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), Sky Sport Tennis (ch. 203) e il canale dedicato in esclusiva, ossia il 251. Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Atp Rotterdam, il calendario

Lunedì 12 febbraio: primo turno – dalle 12:00

Martedì 13 febbraio: primo turno – dalle 12:30

Mercoledì 14 febbraio: primo/secondo turno – dalle 12:30

Giovedì 15 febbraio: secondo turno – dalle 12:30

Venerdì 16 febbraio: quarti di finale – dalle 12:30

Sabato 17 febbraio: semifinali – dalle 12:30

Domenica 18 febbraio: finale – ore 15:00