Tabellone Atp Cordoba: gli argentini F. Cerundolo e Baez i favoriti. Due azzurri nell'ultimo turno di Qualificazioni

Presentazione e tabellone del torneo argentino che sarà in programma da lunedì 5 a domenica 11 febbraio. Nessun tennista nel main draw, ma Cecchinato e Darderi disputeranno il secondo ed ultimo turno di Qualificazioni, in programma domenica pomeriggio.

Da lunedì 5 a domenica 11 febbraio sarà in programma all'"Estadio Mario Alberto Kempes" (campi in terra battuta) il torneo Atp di Cordoba, che vedrà al via 28 giocatori e con le prime quattro teste di serie che cominceranno la loro avventura dal secondo turno (grazie al Bye a loro disposizione): F. Cerundolo, Baez, Etcheverry ed Ofner.

Per i colori azzurri nessun tennista nel main draw, ma Cecchinato e Darderi disputeranno il secondo ed ultimo turno di Qualificazioni, in programma domenica pomeriggio, rispettivamente contro gli argentini Burruchaga e Collarino. Sabato il primo ha sconfitto all'esordio l'argentino Kicker per 6-1, 6-4, il secondo invece l'altro azzurro Giannessi per 6-2, 6-0.

Nella scorsa stagione a vincere fu il tennista di casa Baez, che in finale ebbe la meglio sul connazionale F. Coria per 6-1, 3-6, 6-3. Il montepremi complessivo del torneo sarà di €593.553, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti per il ranking Atp.

Tabellone Atp Cordoba 2024

F. Cerundolo (ARG) [1]-Bye

Galan (COL)-Munar (ESP)

Qualificato-J. M. Cerundolo (ARG) [WC]

Navone (ARG) [WC]-Carballes Baena (ESP) [8]

Etcheverry (ARG) [3]-Bye

Zapata Miralles (ESP)-Garin (CHI)

Ramos-Vinolas (ESP)-Cachin (ARG)

Coria (ARG)-Altmaier (GER) [5]

Hanfmann (GER) [7]-Varillas (PER)

Qualificato-Schwartzman (ARG)

Qualificato-Barrios Vera (CHI)

Bye-Ofner (AUT) [4]

Tabilo (CHI) [6]-Comesana (ARG) [WC]

Diaz Acosta (ARG)-Qualificato

Dellien (BOL)-Seyboth Wild (BRA)

Bye-Baez (ARG) [2]