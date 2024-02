Tabellone Atp Dallas: Tiafoe e Paul le prime due teste di serie. Nessun italiano presente

Presentazione, calendario e tabellone del torneo statunitense che sarà in programma da lunedì 5 a domenica 11 febbraio con ventotto giocatori presenti che non vedrà al via nessun tennista italiano. Tiafoe e Paul le prime due teste di serie; Shelton, Mannarino ed Eubanks i possibili outsiders.

Da lunedì 5 a domenica 11 febbraio sarà in programma nell'impianto "Styslinger/Altec Tennis Complex", il torneo Atp di Dallas (cemento indoor), che vedrà al via 28 giocatori (dodici i tennisti di casa presenti, in attesa delle Qualificazioni) e con le prime quattro teste di serie che cominceranno direttamente dal secondo turno (ottavi di finale, grazie al Bye a loro disposizione), ovvero Tiafoe, Paul, Shelton e Mannarino. Parecchi gli outsiders che potrebbero fare bene e oltre agli ultime due menzionati, attenzione anche ad Eubanks e agli australiani Purcell e Thompson, che se in giornata, sono sempre molto pericolosi sul cemento.

Nel 2023 a vincere il torneo texano è stato il cinese Yibing (primo titolo in carriera), che nell'ultimo atto sconfisse lo statunitense Isner con il punteggio di 6(4)–7, 7–6(3), 7–6(12). Il montepremi complessivo del torneo sarà di €700.381, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti per il ranking Atp.

Tabellone Atp Dallas 2024

Tiafoe [1]-Bye

Qualificato-Michelsen

Qualificato-Giron

Krueger-Purcell [6]

Mannarino [4]-Bye

Martinez-Nishioka

Duckworth-Svajda

Vukic-Eubanks (GER) [5]

Thompson [7]-Neff

Qualificato-Albot

Qualificato-Mmoh

Bye-Shelton [3]

Koepfer [8]-Kovacevic

Quinn-Hijikata

Daniel-Lestienne

Bye-Paul [2]

Atp Dallas, il calendario di gioco

Lunedì 5 febbraio: primo turno – dalle 19:00

Martedì 6 febbraio: primo turno – dalle 19:30

Mercoledì 7 febbraio: primo/secondo turno – dalle 19:30

Giovedì 8 febbraio: secondo turno – dalle 19:30

Venerdì 9 febbraio: quarti di finale – dalle 19:30

Sabato 10 febbraio: semifinali – dalle 20:30

Domenica 11 febbraio: finale – ore 21:00